«Аэрофлот» приостановит международные рейсы с 8 марта
«Аэрофлот« информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00.00 мск) в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов. Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999)», — говорится в сообщении.
Недопуск на международные рейсы пассажиров с обратным билетом в период после 8 марта в компании объяснили снижением рисков невозможности использования обратных рейсов. Пассажиры международных рейсов с билетами в одну сторону с вылетом из РФ будут допускаться к перелету до момента прекращения полетов.
Внутри России авиакомпания продолжит выполнение рейсов в полном объеме за исключением ранее введенных временных ограничений полетов в города юга страны.
5 марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта. Российским гражданам Росавиация посоветовала использовать рейсы зарубежных авиакомпаний для перелета в третьи страны, которые не ограничили авиасообщение с Россией; обратно можно вернуться российскими или зарубежными перевозчиками через такие страны, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция, Сербия.