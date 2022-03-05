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«Аэрофлот» приостановит международные рейсы с 8 марта

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Авиакомпания «Аэрофлот» 8 марта приостановит все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии, сообщает «РИА Новости». С 6 марта авиаперевозчик не будет допускать к рейсу пассажиров с обратными билетами в РФ с вылетом после 8 марта.

«Аэрофлот« информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00.00 мск) в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов. Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999)», — говорится в сообщении.

Недопуск на международные рейсы пассажиров с обратным билетом в период после 8 марта в компании объяснили снижением рисков невозможности использования обратных рейсов. Пассажиры международных рейсов с билетами в одну сторону с вылетом из РФ будут допускаться к перелету до момента прекращения полетов.

Внутри России авиакомпания продолжит выполнение рейсов в полном объеме за исключением ранее введенных временных ограничений полетов в города юга страны.

5 марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта. Российским гражданам Росавиация посоветовала использовать рейсы зарубежных авиакомпаний для перелета в третьи страны, которые не ограничили авиасообщение с Россией; обратно можно вернуться российскими или зарубежными перевозчиками через такие страны, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция, Сербия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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