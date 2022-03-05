Росстат зафиксировал снижение смертности от COVID-19 в январе на 53%

Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. Коронавирус как основная причина смерти зафиксирован у 28 429 человек. Предположительно COVID-19 как основная причина смерти был выявлен у 3646 человек. Коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть, у 614 человек. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти у 2863 человек.