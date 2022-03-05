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Росстат зафиксировал снижение смертности от COVID-19 в январе на 53%

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Смертность от COVID-19 январе 2022 г., по предварительным данным Росстата, снизилась более чем на 53% по сравнению с декабрем 2021 г. и составила 35 542 человека. В декабре смертность от COVID-19 составила 54 630 человек. 

Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. Коронавирус как основная причина смерти зафиксирован у 28 429 человек. Предположительно COVID-19 как основная причина смерти был выявлен у 3646 человек. Коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть, у 614 человек. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти у 2863 человек.

Общая смертность в России в январе 2022 г. снизилась на 12,2% в годовом выражении — до 192 952 человек. По сравнению с декабрем общая смертность снизилась на 10,5%. 

Естественная убыль населения (рождаемость минус смертность) в январе 2022 г. составила 89 170 человек, что на 21,2% меньше, чем в январе 2021 г. По сравнению с декабрем 2021 г. естественная убыль населения также снизилась – на 8,6%. 

Рождаемость в январе 2022 г. составила 103 782 человека, что на 2820 человек меньше, чем год назад: тогда, по данным Росстата, родилось 106 602 человека. Младенческая смертность в январе снизилась на 4,8% по сравнению с декабрем 2021 г. и составила 512 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных