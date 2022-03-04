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В России за сутки выявили 89 174 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 89 174 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 100 000 случаев четвертый день подряд. За сутки скончались от COVID-19 776 человек.

С начала пандемии в России выявили 16 775 024 случая заражения коронавирусом. 14 263 191 пациент выздоровел от COVID-19, а 354 787 человек – умерли.

В Москве за сутки выявили 2463 случая коронавируса – показатель снижается второй день подряд. 426 пациентов за сутки госпитализировали с коронавирусом, 79 человек погибли от COVID-19.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в Свердловской области – 4785 случаев, Самарской области – 3623, Санкт-Петербурге – 3422, Башкирии – 3297, Нижегородской области – 3177 случаев.

По данным оперштаба на 25 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 57,8%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что заболеваемость коронавирусом снижается в 75 регионах России, а растет в шести. По ее словам, 97% случаев заражения коронавирусом протекают как ОРВИ или бессимптомно. 95,1% образцов, взятых у зараженных россиян, приходится на «омикрон», добавила она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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