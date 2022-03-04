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Общество

Россияне перестали интересоваться пандемией коронавируса

Ведомости

Пандемия коронавируса «совершенно» выпала из повестки дня жителей России, в глобальных медиа также вирусу уделяют гораздо меньше внимания, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на социолога, основателя экспертного центра «Платформа» Алексея Фирсова.

«Как будто есть переключатель, который просто меняет "жесткие" темы. Удивительно, что перестали публиковаться сводки, статистика. Возможно, принято решение не усиливать новый стресс остатками старого. А возможно, мы действительно живем в мире, который определяется и структурируется медийной повесткой», — пояснил Фирсов.

Психиатр, доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов поддержал его точку зрения и отметил, что реакция людей на пандемию во многом зависела от подачи СМИ. Однако он не исключил, что коронавирус мог надоесть россиянам за два года и они больше не хотят о нем думать.

По словам завкафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий факультета педагогики, психологии и социальных наук Пензенского госуниверситета Анны Очкиной, сейчас пандемию вытеснила из соцсетей информация о спецоперации России на Украине. Она отметила, что коронавирус не исчезнет из повестки и может быть использован для того, чтобы рассказать о достижениях или напугать. «Однако в качестве фактора общественной тревоги она уйдет — может быть, и на второе место, но с очень большим отрывом», — добавила Очкина.

Завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Асмолов добавил, что ситуация на Украине резко изменила «установки базовой психологии общества», восприятие мира и реальности в ментальной картине россиян. По его мнению, на фоне военной операции все остальные риски уступили место угрозе, которую люди создали сами и на которую они считают возможным повлиять.

Фирсов отметил, что тема пандемии может быть сейчас менее актуальной в том числе из-за улучшения статистики: в России три дня подряд выявляли менее 100 000 случаев заражения в сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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