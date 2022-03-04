Россияне перестали интересоваться пандемией коронавируса

По словам завкафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий факультета педагогики, психологии и социальных наук Пензенского госуниверситета Анны Очкиной, сейчас пандемию вытеснила из соцсетей информация о спецоперации России на Украине. Она отметила, что коронавирус не исчезнет из повестки и может быть использован для того, чтобы рассказать о достижениях или напугать. «Однако в качестве фактора общественной тревоги она уйдет — может быть, и на второе место, но с очень большим отрывом», — добавила Очкина.