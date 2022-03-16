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Турчак призвал уволить Дворковича с поста главы фонда «Сколково»

Ведомости

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что председателя фонда «Сколково» и президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича нужно уволить за его высказывания на тему спецоперации российских войск на Украине в западных СМИ.

«Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за родину и народ России, другие, по сути, заняли сторону врага и действуют в его интересах. Ну что ж, значит, самоочищение нашего общества нужно начинать в том числе с фонда «Сколково», который возглавляет Дворкович», — написал Турчак в своем Telegram-канале.

15 марта Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против проведения спецоперации на Украине.

«Я знаю, что многие связи уже разрушены. И некоторые дружеские отношения вряд ли удастся восстановить. Но я мечтаю о том, чтобы украинские и российские шахматисты снова соревновались друг с другом. Не друг против друга, а вместе», — сказал Дворкович.

Позже Дворкович выступил с новым заявлением: «Я, как и все послевоенные дети, воспитан на патриотизме: памяти по погибшим во время Великой Отечественной войны и на ненависти к нацизму. Я искреннее горжусь мужеством наших солдат, во все времена защищавших Родину и свободу. Мы одинаково скорбим по всем погибшим и пострадавшим в военных действиях, продолжающихся уже 8 лет. Считал и считаю, что войны — это абсолютное зло», — передала РБК слова Дворковича пресс-служба «Сколково».

Ранее Турчак заявил, что «Единая Россия» подготовит поправки в законодательство РФ, которые установят уголовную ответственность для руководителей компаний за соблюдение западных антироссийских санкций внутри России.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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