Турчак призвал уволить Дворковича с поста главы фонда «Сколково»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что председателя фонда «Сколково» и президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича нужно уволить за его высказывания на тему спецоперации российских войск на Украине в западных СМИ.
«Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за родину и народ России, другие, по сути, заняли сторону врага и действуют в его интересах. Ну что ж, значит, самоочищение нашего общества нужно начинать в том числе с фонда «Сколково», который возглавляет Дворкович», — написал Турчак в своем Telegram-канале.
15 марта Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против проведения спецоперации на Украине.
«Я знаю, что многие связи уже разрушены. И некоторые дружеские отношения вряд ли удастся восстановить. Но я мечтаю о том, чтобы украинские и российские шахматисты снова соревновались друг с другом. Не друг против друга, а вместе», — сказал Дворкович.
Позже Дворкович выступил с новым заявлением: «Я, как и все послевоенные дети, воспитан на патриотизме: памяти по погибшим во время Великой Отечественной войны и на ненависти к нацизму. Я искреннее горжусь мужеством наших солдат, во все времена защищавших Родину и свободу. Мы одинаково скорбим по всем погибшим и пострадавшим в военных действиях, продолжающихся уже 8 лет. Считал и считаю, что войны — это абсолютное зло», — передала РБК слова Дворковича пресс-служба «Сколково».
Ранее Турчак заявил, что «Единая Россия» подготовит поправки в законодательство РФ, которые установят уголовную ответственность для руководителей компаний за соблюдение западных антироссийских санкций внутри России.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.