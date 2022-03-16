Турчак призвал уволить Дворковича с поста главы фонда «Сколково»

Позже Дворкович выступил с новым заявлением: «Я, как и все послевоенные дети, воспитан на патриотизме: памяти по погибшим во время Великой Отечественной войны и на ненависти к нацизму. Я искреннее горжусь мужеством наших солдат, во все времена защищавших Родину и свободу. Мы одинаково скорбим по всем погибшим и пострадавшим в военных действиях, продолжающихся уже 8 лет. Считал и считаю, что войны — это абсолютное зло», — передала РБК слова Дворковича пресс-служба «Сколково».