CCTV: спасатели пока не нашли тел погибших при крушении Boeing в Китае
Спасатели пока не обнаружили выживших или тел погибших пассажиров и членов экипажа самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern, который разбился на юге Китая 21 марта, сообщило Центральное телевидение Китая.
«К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено», — сообщил телеканал (цитата по «РИА Новости»). Спасательные работы продолжаются, однако горная местность затрудняет поиски.
21 марта самолет потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. На борту находились 132 человека, девять из которых — члены экипажа.
Точная причина произошедшего пока неизвестна. Издание Huanqiu Shibao писало, что катастрофа могла случиться из-за отказа двигателя. China Eastern после крушения самолета приостановила полеты всех Boeing 737-800. По данным FlightRadar24, в парке China Eastern насчитывается 109 таких самолетов, писал Reuters.