CCTV: спасатели пока не нашли тел погибших при крушении Boeing в Китае

«К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено», — сообщил телеканал (цитата по «РИА Новости»). Спасательные работы продолжаются, однако горная местность затрудняет поиски.