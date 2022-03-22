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CCTV: спасатели пока не нашли тел погибших при крушении Boeing в Китае

Ведомости

Спасатели пока не обнаружили выживших или тел погибших пассажиров и членов экипажа самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern, который разбился на юге Китая 21 марта, сообщило Центральное телевидение Китая.

«К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено», — сообщил телеканал (цитата по «РИА Новости»). Спасательные работы продолжаются, однако горная местность затрудняет поиски. 

21 марта самолет потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. На борту находились 132 человека, девять из которых — члены экипажа.

Точная причина произошедшего пока неизвестна. Издание Huanqiu Shibao писало, что катастрофа могла случиться из-за отказа двигателя. China Eastern после крушения самолета приостановила полеты всех Boeing 737-800. По данным FlightRadar24, в парке China Eastern насчитывается 109 таких самолетов, писал Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных