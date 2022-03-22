Мосгорсуд 4 апреля начнет рассматривать по существу дело Ивана Сафронова

Как сообщал ранее адвокат Иван Павлов (признан Минюстом СМИ-иноагентом), следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. В госкорпорации подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в «Роскосмосе».