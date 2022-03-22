Мосгорсуд 4 апреля начнет рассматривать по существу дело Ивана Сафронова
Мосгорсуд 4 апреля начнет рассмотрение дела по существу в отношении бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Рассмотрение дела по существу назначено на 4 апреля», — рассказал собеседник агентства. 21 марта началось предварительное слушание дела. Весь процесс будет закрытым от слушателей и СМИ в связи с гостайной.
Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше полутора лет, он был задержан 7 июля 2020 г.
Как сообщал ранее адвокат Иван Павлов (признан Минюстом СМИ-иноагентом), следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. В госкорпорации подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в «Роскосмосе».
Павлов также сообщал о новом эпизоде обвинения в деле Сафронова. Следствие считает, что он передал политологу Демури Воронину в декабре 2015 г. «некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии». Сафронов вину не признает.