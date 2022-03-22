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Мосгорсуд 4 апреля начнет рассматривать по существу дело Ивана Сафронова

Ведомости

Мосгорсуд 4 апреля начнет рассмотрение дела по существу в отношении бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Рассмотрение дела по существу назначено на 4 апреля», — рассказал собеседник агентства. 21 марта началось предварительное слушание дела. Весь процесс будет закрытым от слушателей и СМИ в связи с гостайной. 

Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше полутора лет, он был задержан 7 июля 2020 г.

Как сообщал ранее адвокат Иван Павлов (признан Минюстом СМИ-иноагентом), следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. В госкорпорации подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в «Роскосмосе».

Павлов также сообщал о новом эпизоде обвинения в деле Сафронова. Следствие считает, что он передал политологу Демури Воронину в декабре 2015 г. «некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии». Сафронов вину не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных