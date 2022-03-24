Каждый четвертый россиянин покупал товары про запас

Ранее правительство ввело запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж. Мера будет действовать до 31 августа. Также кабмин ограничил экспорт зерновых культур. Минпромторг заверил, что в России не ожидается дефицита продуктов в розничной торговле. По его словам, Россия не зависит от поставок из-за границы, логистические центры полностью «затарены». «Продуктов хватит сто процентов», — подчеркнул он (цитата по ТАСС). Мантуров отметил, что продажи бакалеи выросли от 40 до 60%, поэтому министерство рекомендовало торговым сетям делать запасы продуктов не на 21 день, а на 60.