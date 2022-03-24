Каждый четвертый россиянин покупал товары про запас
Около 25% россиян за последние недели покупали товары про запас; не стали этого делать 75% респондентов, потому что решили не поддаваться панике, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 3000 человек из 588 населенных пунктов. Те, кто решил не делать запасы, заявили, что «еще коронавирусную гречку не доели».
По данным аналитиков, чаще всего делали запасы на будущее опрошенные старше 45 лет – 27%, реже всего покупали продукты «на черный день» россияне с доходом более 80 000 руб. – 21%.
Про запас россияне покупали:
Макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и подобные товары – 44%;
Бытовую химию – 16%;
Предметы личной гигиены – 14%;
Все привычные продукты – 12%;
Лекарства – 10%;
Все подряд – 8%.
Также по 5% респондентов решили сделать запасы консервов и товаров для животных, 4% купили впрок одежду и обувь, а 3% — бытовую технику и электронику, автозапчасти и косметику.
Ранее правительство ввело запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж. Мера будет действовать до 31 августа. Также кабмин ограничил экспорт зерновых культур. Минпромторг заверил, что в России не ожидается дефицита продуктов в розничной торговле. По его словам, Россия не зависит от поставок из-за границы, логистические центры полностью «затарены». «Продуктов хватит сто процентов», — подчеркнул он (цитата по ТАСС). Мантуров отметил, что продажи бакалеи выросли от 40 до 60%, поэтому министерство рекомендовало торговым сетям делать запасы продуктов не на 21 день, а на 60.