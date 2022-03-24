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Общество

Каждый четвертый россиянин покупал товары про запас

Ведомости

Около 25% россиян за последние недели покупали товары про запас; не стали этого делать 75% респондентов, потому что решили не поддаваться панике, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 3000 человек из 588 населенных пунктов. Те, кто решил не делать запасы, заявили, что «еще коронавирусную гречку не доели».

По данным аналитиков, чаще всего делали запасы на будущее опрошенные старше 45 лет – 27%, реже всего покупали продукты «на черный день» россияне с доходом более 80 000 руб. – 21%.

Про запас россияне покупали:

  • Макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и подобные товары – 44%;

  • Бытовую химию – 16%;

  • Предметы личной гигиены – 14%;

  • Все привычные продукты – 12%;

  • Лекарства – 10%;

  • Все подряд – 8%.

  • Бытовую химию – 16%

  • Предметы личной гигиены – 14%

  • Все привычные продукты – 12%

  • Лекарства – 10%

  • Все подряд – 8%

    • Также по 5% респондентов решили сделать запасы консервов и товаров для животных, 4% купили впрок одежду и обувь, а 3% — бытовую технику и электронику, автозапчасти и косметику.

    Ранее правительство ввело запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж. Мера будет действовать до 31 августа. Также кабмин ограничил экспорт зерновых культур. Минпромторг заверил, что в России не ожидается дефицита продуктов в розничной торговле. По его словам, Россия не зависит от поставок из-за границы, логистические центры полностью «затарены». «Продуктов хватит сто процентов», — подчеркнул он (цитата по ТАСС). Мантуров отметил, что продажи бакалеи выросли от 40 до 60%, поэтому министерство рекомендовало торговым сетям делать запасы продуктов не на 21 день, а на 60.

    Ранее по теме: За две недели россияне скупили в аптеках месячный запас лекарств

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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