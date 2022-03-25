Минобороны сообщило о полном уничтожении ВМС Украины
Российские военные в ходе специальной операции на Украине почти уничтожили воздушные силы республики и полностью истребили ее военно-морские силы, сообщил журналистам генерал-полковник Сергей Рудской.
«В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны», — сказал он.
Также российские военные уничтожили 39 украинских баз хранения и арсеналов, где содержались до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также боеприпасы, рассказал Рудской. По словам представителя Минобороны, сейчас у республики не осталось организованных резервов и она вынуждена восполнять потери за счет мобилизованных лиц и личного состава войск территориальной обороны без должного уровня подготовки.
Перед началом спецоперации численность украинских вооруженных сил и нацгвардии составляла 260 200 человек, рассказал Рудской. За месяц они безвозвратно потеряли 14 000 солдат, 16 000 получили ранения.
Также российские военные уничтожили 1587 танков и других боевых бронированных машин Украины из 2416, 636 орудий полевой артиллерии и минометов из 1509, 163 реактивных систем залпового огня из 535, 112 из 152 самолетов, 75 вертолетов из 149, 148 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» из 180, 117 радиолокационных станций из 300, 35 из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2».
Рудской отметил, что основные задачи первого этапа российской спецоперации на сегодняшний день выполнены. Он также сообщил о блокировке российскими военными Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Николаева. Также под их полным контролем оказались Херсонская и большая часть Запорожской области.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.