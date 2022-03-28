В Кремле объяснили требование Роскомнадзора не публиковать интервью с Зеленским

Он подчеркнул, что «очень важно не публиковать какую-то информацию, которая приравнивалась бы к нарушению этих законов». «Будь то интервью или будь то информация в СМИ, она может содержаться в самых разных источниках», — отметил представитель Кремля. По словам Пескова, он еще не ознакомился с данным интервью.