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В Кремле объяснили требование Роскомнадзора не публиковать интервью с Зеленским

Ведомости

Требование Роскомнадзора к российским журналистам не публиковать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским связано с его оценкой соответствия российскому законодательству. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Насколько я понимаю, Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству. Связано просто с необходимостью этой оценки», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что «очень важно не публиковать какую-то информацию, которая приравнивалась бы к нарушению этих законов». «Будь то интервью или будь то информация в СМИ, она может содержаться в самых разных источниках», — отметил представитель Кремля. По словам Пескова, он еще не ознакомился с данным интервью.

Вечером 27 марта в сети было опубликовано интервью Зеленского четырем российским журналистам – интервью брали журналист Михаил Зыгарь, специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев, главный редактор «Дождя» (СМИ признано иностранным агентом) Тихон Дзядко, главный редактор «Медузы» (признан иностранным агентом) Иван Колпаков. Кроме того, свои вопросы передал главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

До публикации интервью в Telegram-канале Роскомнадзора появилось предупреждение российским СМИ о «необходимости отказаться от публикации данного интервью». В отношении СМИ, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования, говорилось в сообщении ведомства.

Позже Генпрокуратура заявила, что даст правовую оценку содержания интервью и самому факту его публикации. «В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, Генеральной прокуратурой будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения», — следовало из заявления ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных