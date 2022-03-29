Гинцбург призвал вакцинироваться от COVID-19 из-за роста заболеваемости в мире

«Обязательно нужно ревакцинироваться. Вы же видите, что сегодня происходит в других странах с заболеваемостью, в том числе в Китае и Европе. Единственное, нельзя спрогнозировать, когда это может дойти до нас — через неделю, месяц или три месяца», — заявил Гинцбург. По его мнению, в случае роста заболеваемости нагрузка на стационары может быть высокой несмотря на то, что в большинстве случаев COVID-19 протекает легко.