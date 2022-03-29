Гинцбург призвал вакцинироваться от COVID-19 из-за роста заболеваемости в мире
Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян вакцинироваться от коронавируса на фоне роста заболеваемости в Китае и Европе, сообщил ТАСС.
«Обязательно нужно ревакцинироваться. Вы же видите, что сегодня происходит в других странах с заболеваемостью, в том числе в Китае и Европе. Единственное, нельзя спрогнозировать, когда это может дойти до нас — через неделю, месяц или три месяца», — заявил Гинцбург. По его мнению, в случае роста заболеваемости нагрузка на стационары может быть высокой несмотря на то, что в большинстве случаев COVID-19 протекает легко.
За последние сутки в России выявили 21 101 новый случай COVID-19, Умерли 335 пациентов, что стало минимальным показателем с 7 июня прошлого года. Выздоровели 35 746 человек.
Несмотря на снижение заболеваемости в России, темпы распространения COVID-19 в Европе растут. С 28 марта власти Шанхая ограничили движение общественного транспорта в городе из-за рекордного числа случаев бессимптомного COVID-19 и расширили локдауны в отдельных районах.
Также рост заболеваемости зафиксирован в Европе: во Франции за сутки зарегистрировали около 140 000 случаев заражения, в Великобритании — около 95 000 случаев, в Италии — более 75 000. В Австралии темпы роста заболеваемости с начала марта выросли вдвое, до 50 000 случаев каждый день. В Южной Корее каждый день выявляют около 350 000 случаев заражения, а в Германии — более 300 000.