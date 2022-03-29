«Известия» сообщили о ранении своего корреспондента под Мариуполем
Корреспондент российского телеканала «Известия» Родион Северьянов был ранен под Мариуполем, следует из публикации на сайте издания. Отмечается, что журналист получил ранение ноги в результате снайперского выстрела.
«Данные о состоянии журналиста и обстоятельства получения ранения уточняются», — сообщают «Известия».
В публикации отмечается, что военный корреспондент находился в Донбассе практически с начала военной операции России, он присылал свои репортажи с мест боевых действий и из тыла.
Позже в пресс-службе МИЦ «Известия» рассказали, что состояние Северьянова в настоящее время оценивается как стабильное. «Даже после ранения Родион продолжил выполнять свой журналистский долг. На месте помощь ему оказали российские военные медики. Сейчас состояние Родиона стабильное», — указано в сообщении.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.