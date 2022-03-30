Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством
Верховный суд отказал в удовлетворении иска об оспаривании правил дорожного движения в части, которая позволяет отнести электросамокат к транспортным средствам, следует из материалов суда. Теперь на водителей самокатов распространяются ПДД, они обязаны соблюдать их по закону.
Иск подал Давит Чепечян, который стал участников ДТП в Химках в мае 2021 г. Он находился за рулем внедорожника, который при повороте налево столкнулся с человеком на самокате. В результате аварии самокатчик погиб, по этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Максимальное наказание по этой части статьи составляет до 5 лет лишения свободы.
В постановлении о назначении автотехнической судебной экспертизы следователь назвал электросамокат Dualtron Ultra с максимальной скоростью до 85 км/ч, которым управлял погибший, механическим транспортным средством. Это означало, что речь шла о ДТП с участием двух транспортных средств, в котором истец нарушил ПДД, не уступив дорогу другому авто при повороте налево, писал «Коммерсантъ».
Чепечян потребовал исключить вывод об отнесении самоката к транспортным средствам из текста постановления, на что получил отказ. Он также ссылался на законодательство, согласно которым транспортными средствами считаются лишь такие источники передвижения, на управление предусмотрено получение специального права. Это следует, в частности, из ст. 12.1 КоАП.
Ответчиком по иску выступало правительство РФ. Представитель МВД, которое представляло его интересы в Верховном суде, напомнил, что водители электросамокатов пока не выделены ПДД в отдельную категорию участников дорожного движения. При этом он заявил, что конструктивные и технические особенности электросамокатов, не имеющих функции автоматического отключения на скорости более 25 км/ч, предопределяют «высокую степень опасности причинения вреда жизни и здоровью граждан, причем как использующим такие электросамокаты, так и неопределенному кругу лиц».
Кроме того, считают в МВД, использование таких электросамокатов не в полной мере подконтрольно управляющему им лицу, поэтому они могут быть источниками повышенной опасности.