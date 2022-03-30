Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством

Иск подал Давит Чепечян, который стал участников ДТП в Химках в мае 2021 г. Он находился за рулем внедорожника, который при повороте налево столкнулся с человеком на самокате. В результате аварии самокатчик погиб, по этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Максимальное наказание по этой части статьи составляет до 5 лет лишения свободы.