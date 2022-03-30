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Франция возобновляет выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля

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Франция возобновит выдачу туристических виз гражданам России с 1 апреля. Об этом говорится на сайте генерального консульства Франции в Москве.

«С 1 апреля 2022 г. снова можно будет подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с COVID-19», — следует из сообщения. Сертификат о вакцинации при подаче заявления на получение визы не потребуется.

При этом отмечается, что получение французской визы не гарантирует автоматического разрешения на въезд в страну. Для этого консульство рекомендует проверить информацию на сайте министерства внутренних дел страны.

Там сказано, что с 12 февраля на французской границе действуют следующие правила: для непривитых путешественников сохраняется обязанность предъявить отрицательный тест для поездки во Францию, но меры по прибытии — повторный тест и карантин — отменяются, если путешественники прибывают из «зеленого» списка стран.

Россия на сегодняшний день входит в «оранжевый» список стран, связанный с распространением COVID-19. Путешественники из таких стран должны по-прежнему предоставлять обоснование необходимости приезда на материковую часть Франции, подчеркивается в сообщении. 

С 29 марта Франция возобновила выдачу виз для ряда категорий граждан России. В частности, визу могут получить родственники французских граждан, студенты, прибывающие на учебу во Францию, а также обладатели виз с многократным въездом, срок которых истек за время пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных