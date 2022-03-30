Франция возобновляет выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля
Франция возобновит выдачу туристических виз гражданам России с 1 апреля. Об этом говорится на сайте генерального консульства Франции в Москве.
«С 1 апреля 2022 г. снова можно будет подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с COVID-19», — следует из сообщения. Сертификат о вакцинации при подаче заявления на получение визы не потребуется.
При этом отмечается, что получение французской визы не гарантирует автоматического разрешения на въезд в страну. Для этого консульство рекомендует проверить информацию на сайте министерства внутренних дел страны.
Там сказано, что с 12 февраля на французской границе действуют следующие правила: для непривитых путешественников сохраняется обязанность предъявить отрицательный тест для поездки во Францию, но меры по прибытии — повторный тест и карантин — отменяются, если путешественники прибывают из «зеленого» списка стран.
Россия на сегодняшний день входит в «оранжевый» список стран, связанный с распространением COVID-19. Путешественники из таких стран должны по-прежнему предоставлять обоснование необходимости приезда на материковую часть Франции, подчеркивается в сообщении.
С 29 марта Франция возобновила выдачу виз для ряда категорий граждан России. В частности, визу могут получить родственники французских граждан, студенты, прибывающие на учебу во Францию, а также обладатели виз с многократным въездом, срок которых истек за время пандемии.