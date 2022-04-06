ВС отменил приговор троим сотрудникам НКВД по делу об убийстве Кирова

В 1935 г. Бальцевич за преступную халатность был приговорен к 10 годам лагерей, Мосевич и Янишевский получили по два года. Вслед за Николаевым была расстреляна его супруга Мильда Драуле (в 1990 г. реабилитирована). Также были подвержены репрессиям и родственники Николаева: его мать Мария Николаева была выслана из Ленинграда на 4 года, сестра Екатерина Рогачева и брат Петр Николаев были расстреляны, младшая сестра Анна Пантюхина и ее супруг Владимир Пантюхин были осуждены и отправлены в трудовые лагеря на пять лет. В 1935 г. также были расстреляны родственники жены Николаева — сестра Ольга Петровна Драуле и её муж Роман Маркович Кулишер.