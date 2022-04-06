ВС отменил приговор троим сотрудникам НКВД по делу об убийстве Кирова
Верховный суд России отменил приговор 1935 г. троим сотрудникам Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) по делу об убийстве государственного деятеля СССР и соратника Иосифа Сталина Сергея Кирова. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Суд по иску Генеральной прокуратуры признал право на реабилитацию трех сотрудников НКВД - Мечислава Бальцевича, Андрея Мосевича и Дионисия Янишевского. «Приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 23 января 1935 года в отношении Мечислава Бальцевича, Андрея Мосевича и Дионисия Янишевского отменить за отсутствием состава преступления. Признать за фигурантами дела право на реабилитацию», — пишет агентство.
Киров был убит Леонидом Николаевым 1 декабря 1934 г. выстрелом из револьвера в Смольном. Николаев был расстрелян по приговору суда в том же месяце, а Бальцевича, Мосевича и Янишевского признали виновными в преступной халатности. Согласно материалам дела, трое сотрудников НКВД проигнорировали сведения об угрозе убийства Кирова. Они направили женщину по фамилии Волкова, сообщившую о подготовке убийства Кирова, в психиатрическую клинику.
Представитель Генеральной прокуратуры на судебном заседании отметил, что сообщения об угрозе жизни Кирову, которые проигнорировали сотрудники НКВД, были поданы психически больной женщиной, а осужденные за убийство члены организации «Ленинградский террористический центр» были позднее реабилитированы. «В материалах дела отсутствуют объективные сведения о халатности в действиях сотрудников НКВД», — сказал прокурор. При этом он никак не пояснил в суде причины, побудившие ведомство обратиться в суд по этому делу.
В 1935 г. Бальцевич за преступную халатность был приговорен к 10 годам лагерей, Мосевич и Янишевский получили по два года. Вслед за Николаевым была расстреляна его супруга Мильда Драуле (в 1990 г. реабилитирована). Также были подвержены репрессиям и родственники Николаева: его мать Мария Николаева была выслана из Ленинграда на 4 года, сестра Екатерина Рогачева и брат Петр Николаев были расстреляны, младшая сестра Анна Пантюхина и ее супруг Владимир Пантюхин были осуждены и отправлены в трудовые лагеря на пять лет. В 1935 г. также были расстреляны родственники жены Николаева — сестра Ольга Петровна Драуле и её муж Роман Маркович Кулишер.
В 2005 г. сын Николаева — Маркс Драуле — был признан жертвой политических репрессий по иску Генпрокуратуры, сам Николаев реабилитирован не был.