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В России за сутки втрое выросло число госпитализаций с COVID-19

Ведомости

В России за последние сутки втрое выросло число госпитализированных с COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По состоянию на 12 апреля количество госпитализаций выросло на 4233 человека против 1390 днем ранее. Прирост по сравнению с понедельником составил 204,5%. Ухудшение показателя госпитализации наблюдается в 82 регионах, улучшение — в 2 регионах, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10 910 случаев заражения коронавирусом. Это почти на 8% меньше, чем накануне, когда сообщалось о 11 855 случаях. Умер 281 пациент с подтвержденным COVID-19 (11 апреля — 248 пациентов), выздоровел 31 271 человек (накануне — 26 755 человек).

В Минздраве прогнозируют, что в конце мая — июне Россия может столкнуться с новым всплеском заболеваемости, его сила будет зависеть от соблюдения мер профилактики коронавируса и прохождения вакцинации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных