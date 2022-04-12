В России за сутки втрое выросло число госпитализаций с COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10 910 случаев заражения коронавирусом. Это почти на 8% меньше, чем накануне, когда сообщалось о 11 855 случаях. Умер 281 пациент с подтвержденным COVID-19 (11 апреля — 248 пациентов), выздоровел 31 271 человек (накануне — 26 755 человек).