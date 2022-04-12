В России за сутки втрое выросло число госпитализаций с COVID-19
В России за последние сутки втрое выросло число госпитализированных с COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По состоянию на 12 апреля количество госпитализаций выросло на 4233 человека против 1390 днем ранее. Прирост по сравнению с понедельником составил 204,5%. Ухудшение показателя госпитализации наблюдается в 82 регионах, улучшение — в 2 регионах, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ.
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10 910 случаев заражения коронавирусом. Это почти на 8% меньше, чем накануне, когда сообщалось о 11 855 случаях. Умер 281 пациент с подтвержденным COVID-19 (11 апреля — 248 пациентов), выздоровел 31 271 человек (накануне — 26 755 человек).
В Минздраве прогнозируют, что в конце мая — июне Россия может столкнуться с новым всплеском заболеваемости, его сила будет зависеть от соблюдения мер профилактики коронавируса и прохождения вакцинации.