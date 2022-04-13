Рост трудоспособного населения в России стал рекордным с начала 1990-х годов
В последние десять лет количество населения трудоспособного возраста сокращалось, однако в 2014 г., после присоединения Крыма, показатель вырос на 250 000 человек, а в первый год реализации пенсионной реформы — на 1,31 млн. Под населением трудоспособного возраста понимаются люди от 16 лет до наступления пенсионного возраста — в 2021 г. он составлял 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.
По данным Росстата, число мужчин трудоспособного возраста выросло за год на 594 000, до 43,3 млн; количество трудоспособных женщин увеличилось н 751 000 и составило 39,9 млн.
Издание отметило, что рост привел к снижению коэффициента демографической нагрузки, который показывает, сколько людей нетрудоспособного возраста приходится на 1000 человек трудоспособного. В 2021 г. показатель составил 749 — минимум с 2016 г. В 2020 г. коэффициент составил 785. Данные близки к прогнозу Росстата, согласно которому на 1 января 2022 г. коэффициент должен был составить 755-758.
Также Росстат зарегистрировал рекордное за всю историю сокращение численности россиян старше трудоспособного возраста: по состоянию на 1 января 2022 г. показатель уменьшился на 1,89 млн, до 35 млн человек. Число женщин пенсионного возраста сократилось на 1,1 млн, до 24,7 млн. Количество мужчин-пенсионеров сократилось почти вдвое меньше — на 758 000, до 10,3 млн.