Рост трудоспособного населения в России стал рекордным с начала 1990-х годов

В последние десять лет количество населения трудоспособного возраста сокращалось, однако в 2014 г., после присоединения Крыма, показатель вырос на 250 000 человек, а в первый год реализации пенсионной реформы — на 1,31 млн. Под населением трудоспособного возраста понимаются люди от 16 лет до наступления пенсионного возраста — в 2021 г. он составлял 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.