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Рост трудоспособного населения в России стал рекордным с начала 1990-х годов

Ведомости

Количество россиян трудоспособного возраста за год выросло на 1,35 млн человек, до 83,2 млн по состоянию на 1 января 2022 г., сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Рост показателя стал рекордным с начала 1990-х годов. 

В последние десять лет количество населения трудоспособного возраста сокращалось, однако в 2014 г., после присоединения Крыма, показатель вырос на 250 000 человек, а в первый год реализации пенсионной реформы — на 1,31 млн. Под населением трудоспособного возраста понимаются люди от 16 лет до наступления пенсионного возраста — в 2021 г. он составлял 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.

По данным Росстата, число мужчин трудоспособного возраста выросло за год на 594 000, до 43,3 млн; количество трудоспособных женщин увеличилось н 751 000 и составило 39,9 млн. 

Издание отметило, что рост привел к снижению коэффициента демографической нагрузки, который показывает, сколько людей нетрудоспособного возраста приходится на 1000 человек трудоспособного. В 2021 г. показатель составил 749 — минимум с 2016 г. В 2020 г. коэффициент составил 785. Данные близки к прогнозу Росстата, согласно которому на 1 января 2022 г. коэффициент должен был составить 755-758. 

Также Росстат зарегистрировал рекордное за всю историю сокращение численности россиян старше трудоспособного возраста: по состоянию на 1 января 2022 г. показатель уменьшился на 1,89 млн, до 35 млн человек. Число женщин пенсионного возраста сократилось на 1,1 млн, до 24,7 млн. Количество мужчин-пенсионеров сократилось почти вдвое меньше — на 758 000, до 10,3 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных