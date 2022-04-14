ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

11 апреля в Брянской области был установлен высокий уровень террористической угрозы, который будет действовать до 25 апреля. Жителям рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.