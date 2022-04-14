ВСУ обстреляли поселок в Брянской области
Украинские военные обстреляли поселок городского типа Климово в Брянской области, несколько человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз на своей странице во «ВКонтакте».
«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил Богомаз.
В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны. Представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы сообщил ТАСС, что в результате обстрела пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.
Ранее сегодня пресс-служба погрануправления ФСБ сообщила, что ВСУ обстреляли пропускной пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области. В это время на территории пункта было 30 беженцев с Украины. Два автомобиля беженцев получили повреждения.
11 апреля в Брянской области был установлен высокий уровень террористической угрозы, который будет действовать до 25 апреля. Жителям рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.