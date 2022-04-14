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Общество

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

Ведомости

Украинские военные обстреляли поселок городского типа Климово в Брянской области, несколько человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил Богомаз.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны. Представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы сообщил ТАСС, что в результате обстрела пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.

Ранее сегодня пресс-служба погрануправления ФСБ сообщила, что ВСУ обстреляли пропускной пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области. В это время на территории пункта было 30 беженцев с Украины. Два автомобиля беженцев получили повреждения.

11 апреля в Брянской области был установлен высокий уровень террористической угрозы, который будет действовать до 25 апреля. Жителям рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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