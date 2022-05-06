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Собянин утвердил пакет мер поддержки кинотеатров и кинокомпаний

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний, следует из сообщения пресс-службы правительства столицы. 

«По решению Сергея Собянина ведущие киносети Москвы получат гранты на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате и привлечение зрительской аудитории. Сети компаний — получателей грантов объединяют 690 кинозалов и обеспечивают 80% кинопроката в столице, в них работают 5600 человек», — говорится в сообщении. 

В мэрии посчитали, что кинокомпании смогут компенсировать до 25% затрат на аренду городских площадок, которые используются для съемок. Первые пять студий, которые организуют съемки своих проектов на базе кинопарка вблизи деревни Юрово в ТиНАО, получат по 10 млн руб.

Помимо этого было принято решение об увеличении размеров грантов для кинопроизводителей за проведение съемок в Москве и создание ее образа в фильмах. Размеры грантов будут зависеть от доли времени показа общественных пространств столицы в общем хронометраже ленты. В частности, при доле от 30% и более компенсация затрат составит от 15 млн руб. для полнометражных фильмов и 4 млн руб. — для короткометражных.

После начала спецоперации России на Украине иностранные кинокомпании приостановили свою деятельность в России и отложили премьеры кино и мультфильмов. Такое решение приняли в том числе The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros.

После ухода иностранных компаний с рынка российские кинотеатры выпустили в повторный прокат фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», комедию «Жмурки», драму «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар». Также повторно показывают в кино мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных