Собянин утвердил пакет мер поддержки кинотеатров и кинокомпаний

Помимо этого было принято решение об увеличении размеров грантов для кинопроизводителей за проведение съемок в Москве и создание ее образа в фильмах. Размеры грантов будут зависеть от доли времени показа общественных пространств столицы в общем хронометраже ленты. В частности, при доле от 30% и более компенсация затрат составит от 15 млн руб. для полнометражных фильмов и 4 млн руб. — для короткометражных.