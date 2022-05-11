Около половины россиян не поддержали введение уроков истории с 1 класса
49% россиян выступили против введения уроков истории с 1 класса школ, поддержали инициативу 42% респондентов, а 6% отнеслись к ней безразлично, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
По данным социологов, чаще всего выступали против введения уроков истории с 1 класса россияне, у которых нет несовершеннолетних детей. Среди родителей нынешних и будущих школьников мнения разделились поровну: за инициативу и против нее выступили по 46% опрошенных.
В результатах исследования говорится, что 59% поддержали предложение в начале каждой учебной недели поднимать флаг и исполнять гимн России. 24% опрошенных отнеслись к такой инициативе отрицательно, 13% — безразлично. Проведение уроков, посвященных событиям спецоперации, поддержали 51% россиян, против высказались 37%, безразлично — 5%.
По мнению 83% россиян, школа в первую очередь должна давать знания. 72% опрошенных хотели бы, чтобы школа организовывала досуг детей, обеспечивала доступ к спортивным секциям, кружкам и библиотеке. 69% респондентов считают, что школа должна воспитывать в учениках моральные качества, а по мнению 67% опрошенных, учителя должны участвовать в патриотическом воспитании молодежи.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что с 2022/23 учебного года в российских школах каждую неделю рекомендовано поднимать флаг и исполнять гимн страны. Также министр выступил за изучение истории в рамках курса «Окружающий мир» и за то, чтобы дети сдавали телефоны перед тем, как зайти в школу или класс.
В конце апреля аналогичный опрос провел портал Superjob. В опросе приняли участие 1000 родителей школьников, 500 родителей будущих первоклассников и 500 учителей. Среди них 51% родителей российских школьников и 57% родителей дошкольников поддержали идею ввести уроки истории с 1 класса.