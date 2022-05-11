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Около половины россиян не поддержали введение уроков истории с 1 класса

Ведомости

49% россиян выступили против введения уроков истории с 1 класса школ, поддержали инициативу 42% респондентов, а 6% отнеслись к ней безразлично, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

По данным социологов, чаще всего выступали против введения уроков истории с 1 класса россияне, у которых нет несовершеннолетних детей. Среди родителей нынешних и будущих школьников мнения разделились поровну: за инициативу и против нее выступили по 46% опрошенных.

В результатах исследования говорится, что 59% поддержали предложение в начале каждой учебной недели поднимать флаг и исполнять гимн России. 24% опрошенных отнеслись к такой инициативе отрицательно, 13% — безразлично. Проведение уроков, посвященных событиям спецоперации, поддержали 51% россиян, против высказались 37%, безразлично — 5%.

По мнению 83% россиян, школа в первую очередь должна давать знания. 72% опрошенных хотели бы, чтобы школа организовывала досуг детей, обеспечивала доступ к спортивным секциям, кружкам и библиотеке. 69% респондентов считают, что школа должна воспитывать в учениках моральные качества, а по мнению 67% опрошенных, учителя должны участвовать в патриотическом воспитании молодежи.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что с 2022/23 учебного года в российских школах каждую неделю рекомендовано поднимать флаг и исполнять гимн страны. Также министр выступил за изучение истории в рамках курса «Окружающий мир» и за то, чтобы дети сдавали телефоны перед тем, как зайти в школу или класс.

В конце апреля аналогичный опрос провел портал Superjob. В опросе приняли участие 1000 родителей школьников, 500 родителей будущих первоклассников и 500 учителей. Среди них 51% родителей российских школьников и 57% родителей дошкольников поддержали идею ввести уроки истории с 1 класса.

Ранее по теме: Историю будут учить с первого класса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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