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Мишустин сообщил о старте выплат на детей 8-17 лет

Ведомости

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет начали выплачивать в России 11 мая, россияне подали заявки на 3,5 млн детей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами. Оно введено по решению президента. Уже поступило свыше 2,5 млн заявок на [получение выплат на] 3,5 млн детей», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).

Он отметил, что пособие можно будет получать на карту или через «Почту России». В мае родители детей 8-17 лет получат пособия сразу за апрель и май, добавил Мишустин. Размер пособия составит от 6000 до 12 000 руб. в месяц на каждого ребенка в зависимости от нуждаемости семьи.

Пособие на детей 8-17 лет могут получить семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Ранее Мишустин оценил расходы на выплаты в 505 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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