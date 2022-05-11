Мишустин сообщил о старте выплат на детей 8-17 лет
Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет начали выплачивать в России 11 мая, россияне подали заявки на 3,5 млн детей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами. Оно введено по решению президента. Уже поступило свыше 2,5 млн заявок на [получение выплат на] 3,5 млн детей», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).
Он отметил, что пособие можно будет получать на карту или через «Почту России». В мае родители детей 8-17 лет получат пособия сразу за апрель и май, добавил Мишустин. Размер пособия составит от 6000 до 12 000 руб. в месяц на каждого ребенка в зависимости от нуждаемости семьи.
Пособие на детей 8-17 лет могут получить семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Ранее Мишустин оценил расходы на выплаты в 505 млрд руб.