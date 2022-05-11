Мишустин сообщил о старте выплат на детей 8-17 лет

Он отметил, что пособие можно будет получать на карту или через «Почту России». В мае родители детей 8-17 лет получат пособия сразу за апрель и май, добавил Мишустин. Размер пособия составит от 6000 до 12 000 руб. в месяц на каждого ребенка в зависимости от нуждаемости семьи.