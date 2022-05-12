Экс-министр Улюкаев вышел из колонии по УДО
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев вышел из исправительной колонии №1 в Твери, где он отбывал наказание за получение особо крупной взятки. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
Из колонии Алексей Улюкаев выехал на заднем сиденье автомобиля Range Rover в 10:20.
Московский районный суд Твери 27 апреля удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Прокуратура и администрация ИК-1 не возражали против такого решения и не подали на решение апелляционных жалоб. 12 мая решение суда об УДО вступило в законную силу.
Улюкаев был министром экономического развития 3,5 года. В ноябре 2016 г. его задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он просил взятку в $2 млн за положительное заключение по сделке, связанной с приобретением «Роснефтью» акций компании «Башнефть».
Вскоре после задержания президент Владимир Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». Улюкаев был осужден в декабре 2017 г. на 8 лет строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Этапировали экс-министра в колонию в мае 2018 г. В ИК-1 Улюкаев работал библиотекарем.