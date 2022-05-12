Газета
Общество

Экс-министр Улюкаев вышел из колонии по УДО

Ведомости

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев вышел из исправительной колонии №1 в Твери, где он отбывал наказание за получение особо крупной взятки. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

Из колонии Алексей Улюкаев выехал на заднем сиденье автомобиля Range Rover в 10:20.

Московский районный суд Твери 27 апреля удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Прокуратура и администрация ИК-1 не возражали против такого решения и не подали на решение апелляционных жалоб. 12 мая решение суда об УДО вступило в законную силу.

Улюкаев был министром экономического развития 3,5 года. В ноябре 2016 г. его задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он просил взятку в $2 млн за положительное заключение по сделке, связанной с приобретением «Роснефтью» акций компании «Башнефть».

Вскоре после задержания президент Владимир Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». Улюкаев был осужден в декабре 2017 г. на 8 лет строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Этапировали экс-министра в колонию в мае 2018 г. В ИК-1 Улюкаев работал библиотекарем.

Смотреть / 
4 фото

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных