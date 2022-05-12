Экс-министр Улюкаев вышел из колонии по УДО

Вскоре после задержания президент Владимир Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». Улюкаев был осужден в декабре 2017 г. на 8 лет строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Этапировали экс-министра в колонию в мае 2018 г. В ИК-1 Улюкаев работал библиотекарем.