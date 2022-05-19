СМИ: депутата Думы Владивостока задержали на границе США и Мексики

Первым о задержании Каменщикова сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, депутата по правилам должны поместить в «тюрьму для мигрантов» до выяснения всех обстоятельств. Источник PrimaMedia добавил, что в США у депутата есть ребенок, который получил американское гражданство по праву рождения на территории страны.