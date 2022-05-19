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СМИ: депутата Думы Владивостока задержали на границе США и Мексики

Ведомости

Депутата Гордумы Владивостока Виктора Каменщикова задержали на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пересечение границы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержали, за что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», — рассказал собеседник агентства.

В Думе Владивостока агентству сообщили, что Каменщиков не появлялся на заседаниях с конца февраля, когда публично выступил против спецоперации России на Украине. Каменщиков является действующим депутатом Думы. Информации о его задержании у Думы нет.

Первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции партии в заксобрании Приморского края Анатолий Долгачев рассказал агентству, что сразу после своих заявлений о спецоперации Каменщиков вышел из партии.

Первым о задержании Каменщикова сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, депутата по правилам должны поместить в «тюрьму для мигрантов» до выяснения всех обстоятельств. Источник PrimaMedia добавил, что в США у депутата есть ребенок, который получил американское гражданство по праву рождения на территории страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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