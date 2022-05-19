СМИ: депутата Думы Владивостока задержали на границе США и Мексики
Депутата Гордумы Владивостока Виктора Каменщикова задержали на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пересечение границы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Задержали, за что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», — рассказал собеседник агентства.
В Думе Владивостока агентству сообщили, что Каменщиков не появлялся на заседаниях с конца февраля, когда публично выступил против спецоперации России на Украине. Каменщиков является действующим депутатом Думы. Информации о его задержании у Думы нет.
Первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции партии в заксобрании Приморского края Анатолий Долгачев рассказал агентству, что сразу после своих заявлений о спецоперации Каменщиков вышел из партии.
Первым о задержании Каменщикова сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, депутата по правилам должны поместить в «тюрьму для мигрантов» до выяснения всех обстоятельств. Источник PrimaMedia добавил, что в США у депутата есть ребенок, который получил американское гражданство по праву рождения на территории страны.