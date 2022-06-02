Глава Минобрнауки назвал три причины сохранить бакалавриат и магистратуру

«Поэтому будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры», — подчеркнул министр. По его словам, не нужно искусственно сдерживать развитие специалитета и создавать преимущества для бакалавриата и магистратуры. Нужно дать индустрии и университетам определить, какая форма наиболее востребована, а затем выпускники школ будут сами решать, куда им пойти учиться.