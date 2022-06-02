Глава Минобрнауки назвал три причины сохранить бакалавриат и магистратуру
Бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах с выходом из Болонской системы, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью «Коммерсанту».
По его словам, есть три причины сохранить такую форму образования:
есть выпускники школ, которые «симпатизируют» бакалавриату и магистратуре;
миллионы россиян получили степень бакалавра, однако они не могут продвинуться по карьерной лестнице без степени магистра;
Россия входит в топ-7 стран по количеству иностранных студентов, которые могут получить образование в России и продолжить его на родине.
«Поэтому будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры», — подчеркнул министр. По его словам, не нужно искусственно сдерживать развитие специалитета и создавать преимущества для бакалавриата и магистратуры. Нужно дать индустрии и университетам определить, какая форма наиболее востребована, а затем выпускники школ будут сами решать, куда им пойти учиться.
Также Фальков призвал «навести» больше порядка в магистратуре, чтобы выпускники бакалавриата поступали на направления, близкие к своему профилю.
24 мая Минобрнауки сообщило, что Россия будет разрабатывать собственную систему образования, чтобы отказаться от Болонской. Тогда Фальков заявил, что к Болонской системе нужно относиться как к «пережитому этапу». В Минпросвещения «Ведомостям» заявили, что возвращение к специалитету может повысить качество подготовки педагогов в России.