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Глава Минобрнауки назвал три причины сохранить бакалавриат и магистратуру

Ведомости

Бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах с выходом из Болонской системы, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью «Коммерсанту».

По его словам, есть три причины сохранить такую форму образования:

  • есть выпускники школ, которые «симпатизируют» бакалавриату и магистратуре;

  • миллионы россиян получили степень бакалавра, однако они не могут продвинуться по карьерной лестнице без степени магистра;

  • Россия входит в топ-7 стран по количеству иностранных студентов, которые могут получить образование в России и продолжить его на родине. 

«Поэтому будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры», — подчеркнул министр. По его словам, не нужно искусственно сдерживать развитие специалитета и создавать преимущества для бакалавриата и магистратуры. Нужно дать индустрии и университетам определить, какая форма наиболее востребована, а затем выпускники школ будут сами решать, куда им пойти учиться.

Также Фальков призвал «навести» больше порядка в магистратуре, чтобы выпускники бакалавриата поступали на направления, близкие к своему профилю.

24 мая Минобрнауки сообщило, что Россия будет разрабатывать собственную систему образования, чтобы отказаться от Болонской. Тогда Фальков заявил, что к Болонской системе нужно относиться как к «пережитому этапу». В Минпросвещения «Ведомостям» заявили, что возвращение к специалитету может повысить качество подготовки педагогов в России.

Ранее по теме: Российские вузы готовятся к уходу из Болонского пространства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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