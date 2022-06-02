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Песков подтвердил уход Юмашева с поста советника президента России

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Валентин Юмашев покинул пост советника президента России около месяца назад. Ранее об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника.

«Вы меня вчера спрашивали про Юмашева. Здесь я могу подтвердить. Действительно, да. Где-то месяц тому назад он прекратил быть советником на общественных началах», — рассказал Песков. Он уточнил, что документы о таких увольнениях обычно не публикуются.

30 мая Reuters сообщил со ссылкой на два источника, что Юмашев ушел с должности советника президента. Тогда первый заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень подтвердила эту информацию «Ведомостям». Юмашев является супругом Татьяны Юмашевой, младшей дочери первого президента России Бориса Ельцина.

В 1997-1998 гг. Юмашев возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина, а затем стал советником президента на общественных началах. В 2000 г. Юмашев стал соучредителем фонда Ельцина. В 2018 г. был опубликован указ о назначении его советником президента на общественных началах. Песков тогда отметил, что Юмашев уже 18 лет является советником Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных