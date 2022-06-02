Песков подтвердил уход Юмашева с поста советника президента России

В 1997-1998 гг. Юмашев возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина, а затем стал советником президента на общественных началах. В 2000 г. Юмашев стал соучредителем фонда Ельцина. В 2018 г. был опубликован указ о назначении его советником президента на общественных началах. Песков тогда отметил, что Юмашев уже 18 лет является советником Путина.