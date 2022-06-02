Создатели вакцин «Спутник V» и «Ковивак» стали членами РАН
На общем собрании Российской академии наук были подведены итоги выборов в академики и члены-корреспонденты. Звание академиков получили в том числе создатели российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Ковивак», сообщают «РИА Новости».
Чтобы стать академиком или членкором, претендент должен набрать две трети голосов. На текущих выборах РАН было заявлено 96 вакансий академиков и 218 вакансий членкоров.
По итогам выборов звания академика удостоился Айдар Ишмухаметов, гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Под его руководством была создана вакцина от коронавируса «Ковивак» и трехвалентная полиомиелитная вакцина «Поливак С».
Другим членом Академии наук стал замдиректора по научной работе «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России Денис Логунов. Он является одним из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V». Также он принимал участие в разработке вакцин от лихорадки Эбола.
Ранее стало известно, что в России приостановят производство вакцин «Ковивак» и «Эпиваккорона», так как в регионах нет на них заявок. Специалисты до сих пор не могут договориться о необходимости ревакцинации: нет популяционных исследований, чтобы понять, насколько хватает поствакцинального и постинфекционного иммунитета, в какие сроки и кому нужна ревакцинация, объяснил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Вакцину «Спутник V» при этом продолжат выпускать.
«Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 г. и стал первой вакциной от коронавируса в мире. Затем в России были зарегистрированы вакцины «Спутник лайт» для ревакцинации и «Спутник М» для подростков в возрасте 12-17 лет. В феврале 2021 г. регистрацию прошла вакцина «Ковивак». 1 апреля 2022 г. Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину — назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции.