Создатели вакцин «Спутник V» и «Ковивак» стали членами РАН

Ранее стало известно, что в России приостановят производство вакцин «Ковивак» и «Эпиваккорона», так как в регионах нет на них заявок. Специалисты до сих пор не могут договориться о необходимости ревакцинации: нет популяционных исследований, чтобы понять, насколько хватает поствакцинального и постинфекционного иммунитета, в какие сроки и кому нужна ревакцинация, объяснил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Вакцину «Спутник V» при этом продолжат выпускать.