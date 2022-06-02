Газета
Общество

В России начали создавать альтернативу ЕСПЧ

Ведомости

Ассоциация юристов России (АЮР) запустила процесс создания альтернативного ЕСПЧ суда по защите прав человека. Об сообщил председатель организации Сергей Степашин, его слова передает «Интерфакс».

«Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента <...>, был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека», — сказал Степашин на совместном заседании президиума и правления организации, которое проходило в Минюсте РФ.

Степашин добавил, что есть три варианта создания суда — на площадке БРИКС, СНГ или Евразийского экономического сообщества. По его мнению, cделать это совместно со странами — участницами БРИКС будет сложнее всего из-за давления, которое на них оказывают США. «Что касается ЕврАзЭС, то здесь есть варианты», — сказал Степашин.

Глава АЮР добавил, что рабочая группа будет собрана до конца июня. В нее войдут в том числе представители Минюста, Следственного комитета и администрации президента.

Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября. Такое решение было принято после выхода России из Совета Европы. В резолюции ЕСПЧ говорится, что суд будет рассматривать заявления против РФ по нарушению конвенции, если они были поданы до 16 сентября. Также суд отменил приостановку рассмотрения исков против России, которая была введена 16 марта.

Ранее по теме: Компенсации для выигравших в ЕСПЧ россиян будут выплачиваться в рублях

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных