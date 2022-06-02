В России начали создавать альтернативу ЕСПЧ

Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября. Такое решение было принято после выхода России из Совета Европы. В резолюции ЕСПЧ говорится, что суд будет рассматривать заявления против РФ по нарушению конвенции, если они были поданы до 16 сентября. Также суд отменил приостановку рассмотрения исков против России, которая была введена 16 марта.