В России начали создавать альтернативу ЕСПЧ
Ассоциация юристов России (АЮР) запустила процесс создания альтернативного ЕСПЧ суда по защите прав человека. Об сообщил председатель организации Сергей Степашин, его слова передает «Интерфакс».
«Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента <...>, был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека», — сказал Степашин на совместном заседании президиума и правления организации, которое проходило в Минюсте РФ.
Степашин добавил, что есть три варианта создания суда — на площадке БРИКС, СНГ или Евразийского экономического сообщества. По его мнению, cделать это совместно со странами — участницами БРИКС будет сложнее всего из-за давления, которое на них оказывают США. «Что касается ЕврАзЭС, то здесь есть варианты», — сказал Степашин.
Глава АЮР добавил, что рабочая группа будет собрана до конца июня. В нее войдут в том числе представители Минюста, Следственного комитета и администрации президента.
Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября. Такое решение было принято после выхода России из Совета Европы. В резолюции ЕСПЧ говорится, что суд будет рассматривать заявления против РФ по нарушению конвенции, если они были поданы до 16 сентября. Также суд отменил приостановку рассмотрения исков против России, которая была введена 16 марта.