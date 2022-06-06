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Общество

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за повторные побои

Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству обсудит в понедельник 6 июня поправки ко второму чтению в законопроект, предполагающие уголовное наказание за повторно совершенные побои. Это следует из повестки заседания, размещенной на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект в мае 2021 г. разработало МВД, и в октябре 2021 г. правительство внесло его в Госдуму. Инициатива была принята в первом чтении 25 января 2022 г. и с тех пор лежала без движения. Ранее предполагалось, что законопроект обсудят и примут в феврале.

В основе законопроекта лежит решение Конституционного суда, принятое в апреле 2021 г. В КС обращалась жительница Оренбургской области Людмила Сакова, которую систематически избивал родной брат. В обращении в КС Сакова указывала, что в 2018 г. ее брата привлекали к административной ответственности за побои, а вскоре за этим – к уголовной – за еще один аналогичный эпизод. В 2019 г., имея неснятую и непогашенную судимость, но истекший срок административного наказания (который и является основанием для привлечения к уголовной ответственности за побои) брат Саковой снова избил ее и получил только административное наказание.

КС счел такую правоприменительную практику неконституционной. Законопроект предполагает дополнить ст. 116.1 УК («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию») еще одной частью, предусматривающей обязательную уголовную ответственность за совершенные побои лицами, которые уже имеют судимость за преступление, совершенное с применением насилия.

Статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов при рассмотрении проекта в первом чтении отмечал, что принятие законопроекта «окажет позитивное влияние в части предупреждения случаев повторных побоев, которые в последние годы демонстрируют тенденцию к росту». «В 2021 г. по сравнению с 2017 г. массив таких преступлений вырос в 3,5 раза, количество осужденных за повторные побои выросло в 5,5 раза», — приводил он статистику.

По словам депутата Госдумы Ирины Панькиной, «общественная опасность повторного нанесения побоев никак не может обесцениваться, более того, повторность указывает на устойчивость поведения виновного, склонность к разрешению конфликтов насильственным способом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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