Госдума рассмотрит законопроект о наказании за повторные побои

В основе законопроекта лежит решение Конституционного суда, принятое в апреле 2021 г. В КС обращалась жительница Оренбургской области Людмила Сакова, которую систематически избивал родной брат. В обращении в КС Сакова указывала, что в 2018 г. ее брата привлекали к административной ответственности за побои, а вскоре за этим – к уголовной – за еще один аналогичный эпизод. В 2019 г., имея неснятую и непогашенную судимость, но истекший срок административного наказания (который и является основанием для привлечения к уголовной ответственности за побои) брат Саковой снова избил ее и получил только административное наказание.