Умер космонавт и дважды Герой Советского Союза Валерий Рюмин
Умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин, сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Ему было 82 года.
«Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — выразил соболезнования гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Рюмин родился в 1939 г. в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Московский лесотехнический институт, в 1980 г. защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук. В 1973 г. был назначен на должность космонавта-испытателя. Совершил четыре полета в космос общей продолжительностью более 371 суток, работал в том числе в открытом космосе.
Свой четвертый полет он совершил в возрасте 58 лет в качестве специалиста полета шаттла Discovery STS-91. На тот момент он стал самым пожилым космонавтом в России, побывавшим на орбите. В 2013 г. это достижение превзошел Павел Виноградов.
Рюмин был руководителем полета станций «Салют-7» и «Мир», руководителем программ «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл» с российской стороны. До 2009 г. продолжал работать заместителем генерального конструктора РКК «Энергия» и руководил программой МКС. Награжден государственными наградами СССР, России и зарубежных стран.
В июне 2021 г. в «Роскосмосе» сообщили о смерти летчика-космонавта СССР Владимира Шаталова, ему было 93 года. При участии Шаталова впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля «Союз-5» в «Союз-4».