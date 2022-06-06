Умер космонавт и дважды Герой Советского Союза Валерий Рюмин

Рюмин родился в 1939 г. в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Московский лесотехнический институт, в 1980 г. защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук. В 1973 г. был назначен на должность космонавта-испытателя. Совершил четыре полета в космос общей продолжительностью более 371 суток, работал в том числе в открытом космосе.