Газета
Общество

Умер космонавт и дважды Герой Советского Союза Валерий Рюмин

Ведомости

Умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин, сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Ему было 82 года.

«Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — выразил соболезнования гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Рюмин родился в 1939 г. в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Московский лесотехнический институт, в 1980 г. защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук. В 1973 г. был назначен на должность космонавта-испытателя. Совершил четыре полета в космос общей продолжительностью более 371 суток, работал в том числе в открытом космосе.

Свой четвертый полет он совершил в возрасте 58 лет в качестве специалиста полета шаттла Discovery STS-91. На тот момент он стал самым пожилым космонавтом в России, побывавшим на орбите. В 2013 г. это достижение превзошел Павел Виноградов.

Рюмин был руководителем полета станций «Салют-7» и «Мир», руководителем программ «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл» с российской стороны. До 2009 г. продолжал работать заместителем генерального конструктора РКК «Энергия» и руководил программой МКС. Награжден государственными наградами СССР, России и зарубежных стран.

В июне 2021 г. в «Роскосмосе» сообщили о смерти летчика-космонавта СССР Владимира Шаталова, ему было 93 года. При участии Шаталова впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля «Союз-5» в «Союз-4».

Ранее по теме: Умер космонавт Владимир Шаталов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных