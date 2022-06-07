Казахстан 8 июня отменит требование о ПЦР-тестах при въезде в страну

Ранее оперштаб России по борьбе с коронавирусом сообщил, что с 14 июня Россия отменит все ограничения на въезд в страну иностранцев самолетами и через морские порты. Оперштаб России по борьбе с коронавирусом с полуночи 30 марта снял ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Казахстан с 11 апреля также отменил все ограничения на пересечение границы с Россией.