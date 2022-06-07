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Общество

Казахстан 8 июня отменит требование о ПЦР-тестах при въезде в страну

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Гражданам Казахстана и иностранцам с 8 июня не нужно будет предоставлять результаты ПЦР-теста или справку о вакцинации от коронавируса при въезде в страну, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Также «после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и в мире» Казахстан откроет 12 автомобильных пунктов пропуска в регионах, которые ранее были временно закрыты.

Ранее оперштаб России по борьбе с коронавирусом сообщил, что с 14 июня Россия отменит все ограничения на въезд в страну иностранцев самолетами и через морские порты. Оперштаб России по борьбе с коронавирусом с полуночи 30 марта снял ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Казахстан с 11 апреля также отменил все ограничения на пересечение границы с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных