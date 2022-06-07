Казахстан 8 июня отменит требование о ПЦР-тестах при въезде в страну
Гражданам Казахстана и иностранцам с 8 июня не нужно будет предоставлять результаты ПЦР-теста или справку о вакцинации от коронавируса при въезде в страну, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.
Также «после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и в мире» Казахстан откроет 12 автомобильных пунктов пропуска в регионах, которые ранее были временно закрыты.
Ранее оперштаб России по борьбе с коронавирусом сообщил, что с 14 июня Россия отменит все ограничения на въезд в страну иностранцев самолетами и через морские порты. Оперштаб России по борьбе с коронавирусом с полуночи 30 марта снял ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Казахстан с 11 апреля также отменил все ограничения на пересечение границы с Россией.