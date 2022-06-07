Россия отменила ограничения на сообщение с Арменией и Киргизией

Оперштаб России по борьбе с коронавирусом ранее сообщил, что с 14 июня Москва отменит ограничения на въезд иностранцев самолетами и через морские порты. 30 марта оперштаб снял ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и с Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Казахстан с 11 апреля также отменил все ограничения на пересечение границы с Россией.