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В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вечером в среду в Иркутской области, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков находился на озере Байкал в 103 км к востоку от Иркутска.

Как сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, интенсивность в эпицентре составила 8,4 балла. В городах региона сейсмособытие ощущалось до пяти баллов. По сообщениям единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований Приангарья, жертв и разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что эпицентр находился в 17 км от поселка Большое Голоустное в акватории озера Байкал, интенсивность в эпицентре составила 8,3 балла. В городах области ощущалось до 5 баллов.

«Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация», — написал он в своем Telegram-канале. Информации о возможных последствиях пока не поступало. Главам муниципалитетов рекомендовано вести мониторинг ситуации, при необходимости — провести обследование поврежденных строений, добавил Кобзев.

Ранее в январе в Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили о землетрясении магнитудой 4,9 балла, которое произошло в Дагестане. Небольшие толчки тогда ощутили жители Каспийска, при этом информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

16 марта сообщалось, что у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. Эпицентр землетрясения располагался у побережья префектуры Фукусима на глубине 60 км.

Ранее по теме: В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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