В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,2

Как сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, интенсивность в эпицентре составила 8,4 балла. В городах региона сейсмособытие ощущалось до пяти баллов. По сообщениям единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований Приангарья, жертв и разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.