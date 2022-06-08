В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вечером в среду в Иркутской области, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков находился на озере Байкал в 103 км к востоку от Иркутска.
Как сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, интенсивность в эпицентре составила 8,4 балла. В городах региона сейсмособытие ощущалось до пяти баллов. По сообщениям единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований Приангарья, жертв и разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что эпицентр находился в 17 км от поселка Большое Голоустное в акватории озера Байкал, интенсивность в эпицентре составила 8,3 балла. В городах области ощущалось до 5 баллов.
«Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация», — написал он в своем Telegram-канале. Информации о возможных последствиях пока не поступало. Главам муниципалитетов рекомендовано вести мониторинг ситуации, при необходимости — провести обследование поврежденных строений, добавил Кобзев.
Ранее в январе в Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили о землетрясении магнитудой 4,9 балла, которое произошло в Дагестане. Небольшие толчки тогда ощутили жители Каспийска, при этом информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
16 марта сообщалось, что у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. Эпицентр землетрясения располагался у побережья префектуры Фукусима на глубине 60 км.