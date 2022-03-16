В Японии объявлена угроза цунами в районе Фукусимы
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, сообщает Главное метеорологическое управление страны.
Землетрясение произошло на территории северо-восточной префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени.
Как пишет агентство NHK, японское метеорологическое агентство выпустило предупреждения о цунами для побережья префектур Мияги и Фукусима из-за землетрясения. Эпицентр землетрясения расположен у побережья префектуры Фукусима на глубине 60 км.
Агентство Kyodo уточняет, что специалисты проверяют, нет ли внештатных ситуаций на атомных электростанциях (АЭС) «Фукусима-1» и «Фукусима-2» после землетрясения.