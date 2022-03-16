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В Японии объявлена угроза цунами в районе Фукусимы

Ведомости

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, сообщает Главное метеорологическое управление страны.

Землетрясение произошло на территории северо-восточной префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени.

Как пишет агентство NHK, японское метеорологическое агентство выпустило предупреждения о цунами для побережья префектур Мияги и Фукусима из-за землетрясения. Эпицентр землетрясения расположен у побережья префектуры Фукусима на глубине 60 км.

Агентство Kyodo уточняет, что специалисты проверяют, нет ли внештатных ситуаций на атомных электростанциях (АЭС) «Фукусима-1» и «Фукусима-2» после землетрясения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных