В Чите в честь Жириновского назовут улицу или парк
Городской совет по вопросам истории и культуры Читы 6 июня одобрил идею депутатов парламентской фракции ЛДПР о присвоении имени покойного бывшего лидера партии Владимира Жириновского одной из улиц или парков города. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Забайкальского края.
Какую именно улицу, площадь или парк назовут именем лидера партии ЛДПР — пока неизвестно.
Лидер партии ЛДПР скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией с 1990 г., сейчас должность лидера ЛДПР занимает Леонид Слуцкий.
Инициативы переименовать улицы городов или парков в честь Жириновского уже были выдвинуты властями Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа и других городов, в том числе Херсона. Первая улица, названная в его честь, появилась в Курской области в 2016 г. — к 70-летнему юбилею политика.