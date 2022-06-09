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Общество

Путин выразил уверенность в росте качества жизни в России

Ведомости

Через 10 лет качество жизни в России повысится, заявил президент Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Об этом сообщают «РИА Новости».

Один из участников спросил у президента, будут ли россияне жить лучше через 10 лет. «Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни», – ответил Путин. По его мнению, достижение успеха зависит от приобретения Россией новых компетенций в таких областях, как медицина, фармацевтика, работа с большими данными, квантовые технологии. Он отметил, что развитию будет способствовать российская традиция образования и сильная математическая школа.

В июньском прогнозе Банка России прописано снижение экономики на 7,5% в 2022 г., в следующем — нулевой рост, а в 2024 и 2025 г. г. — повышение ВВП на 1,8%. Ожидаемые средние темпы роста ВВП в 2026-2030 гг. эксперты, опрошенные ЦБ, оценили на уровне 1,5% в год. До ввода санкций аналитики ожидали роста экономики в 2022 г. на 2,4%, а в последующие два года — на 2,1 и 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных