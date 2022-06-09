Путин выразил уверенность в росте качества жизни в России
Через 10 лет качество жизни в России повысится, заявил президент Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Об этом сообщают «РИА Новости».
Один из участников спросил у президента, будут ли россияне жить лучше через 10 лет. «Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни», – ответил Путин. По его мнению, достижение успеха зависит от приобретения Россией новых компетенций в таких областях, как медицина, фармацевтика, работа с большими данными, квантовые технологии. Он отметил, что развитию будет способствовать российская традиция образования и сильная математическая школа.
В июньском прогнозе Банка России прописано снижение экономики на 7,5% в 2022 г., в следующем — нулевой рост, а в 2024 и 2025 г. г. — повышение ВВП на 1,8%. Ожидаемые средние темпы роста ВВП в 2026-2030 гг. эксперты, опрошенные ЦБ, оценили на уровне 1,5% в год. До ввода санкций аналитики ожидали роста экономики в 2022 г. на 2,4%, а в последующие два года — на 2,1 и 2%.