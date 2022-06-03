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Экономика

Эксперты ВШЭ оценили влияние санкций на ВВП России

Ведомости

Аналитики института «Центр развития» НИУ ВШЭ подсчитали, что если антироссийские санкции будут действовать до 2030 г., темпы роста ВВП страны будут снижаться на 1-1,5% каждый год. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора института Наталью Акиндинову.

Экономисты считают, что доходы населения не будут успевать за динамикой ВВП, так как общие издержки экономики будут расти, вытесняя издержки на труд. Касательно перспектив открытия экономики для экспорта и импорта эксперты дают разные оценки, но усредненная оценка сводится к тому, что к концу десятилетия доля российского экспорта в ВВП снизится на 5-7 п. п. Из данных Всемирного банка следует, что в последние годы этот показатель колебался в пределах 25-30%.

Свой вариант развития событий представили и аналитики ЦБ. В июньском прогнозе Банка России прописано снижение экономики на 7,5% в 2022 г., в следующем — нулевой рост, а в 2024 и 2025 г. г. — повышения ВВП на 1,8%. Ожидаемые средние темпы роста ВВП в 2026-2030 г. г. эксперты, опрошенные ЦБ, оценили на уровне 1,5% в год. До ввода санкций аналитики ожидали роста экономики в 2022 г. на 2,4%, а в последующие два года — на 2,1 и 2%. 

В апреле ВВП России снизился в годовом выражении на 3%. Среди основных причин снижения Минэкономики называет транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса. Из базовых отраслей экономики существенный спад продемонстрировали оптовая торговля (-11,9% в апреле после -0,3% в марте) и грузовой транспорт (-5,9% после +3,6%).

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что российская экономика будет перестраиваться полтора-два года: в это время ВВП будет снижаться, а затем перейдет к росту. По его словам, масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления в силу санкций. Ранее он утверждал, что в этом году дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики могут составить более 4 трлн руб.

Ранее по теме: Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по российской экономике: есть ли поводы для оптимизма?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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