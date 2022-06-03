Эксперты ВШЭ оценили влияние санкций на ВВП России
Экономисты считают, что доходы населения не будут успевать за динамикой ВВП, так как общие издержки экономики будут расти, вытесняя издержки на труд. Касательно перспектив открытия экономики для экспорта и импорта эксперты дают разные оценки, но усредненная оценка сводится к тому, что к концу десятилетия доля российского экспорта в ВВП снизится на 5-7 п. п. Из данных Всемирного банка следует, что в последние годы этот показатель колебался в пределах 25-30%.
Свой вариант развития событий представили и аналитики ЦБ. В июньском прогнозе Банка России прописано снижение экономики на 7,5% в 2022 г., в следующем — нулевой рост, а в 2024 и 2025 г. г. — повышения ВВП на 1,8%. Ожидаемые средние темпы роста ВВП в 2026-2030 г. г. эксперты, опрошенные ЦБ, оценили на уровне 1,5% в год. До ввода санкций аналитики ожидали роста экономики в 2022 г. на 2,4%, а в последующие два года — на 2,1 и 2%.
В апреле ВВП России снизился в годовом выражении на 3%. Среди основных причин снижения Минэкономики называет транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса. Из базовых отраслей экономики существенный спад продемонстрировали оптовая торговля (-11,9% в апреле после -0,3% в марте) и грузовой транспорт (-5,9% после +3,6%).
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что российская экономика будет перестраиваться полтора-два года: в это время ВВП будет снижаться, а затем перейдет к росту. По его словам, масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления в силу санкций. Ранее он утверждал, что в этом году дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики могут составить более 4 трлн руб.