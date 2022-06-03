Эксперты ВШЭ оценили влияние санкций на ВВП России

Свой вариант развития событий представили и аналитики ЦБ. В июньском прогнозе Банка России прописано снижение экономики на 7,5% в 2022 г., в следующем — нулевой рост, а в 2024 и 2025 г. г. — повышения ВВП на 1,8%. Ожидаемые средние темпы роста ВВП в 2026-2030 г. г. эксперты, опрошенные ЦБ, оценили на уровне 1,5% в год. До ввода санкций аналитики ожидали роста экономики в 2022 г. на 2,4%, а в последующие два года — на 2,1 и 2%.