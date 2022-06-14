Суд арестовал россиянку по подозрению в государственной измене

Ранее сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 000 руб. или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.