Суд арестовал россиянку по подозрению в государственной измене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянку — некую Екатерину Завалишину, подозреваемую в государственной измене, передают «РИА Новости» со ссылкой на сообщение суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Завалишиной Екатерины Сергеевны меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде
Арестованной вменяется статья 275 УК РФ («государственная измена»). Дело маркировано грифом «секретно», подробности не оглашаются.
Ранее сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 000 руб. или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
6 мая сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы отправил в СИЗО подозреваемого в госизмене россиянина Виталия Кривошлыка. Он подозревается в передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну.
31 марта сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины гражданина РФ. Он подозревается в причастности к преступлениям, предусмотренным ст. 275 и 276 УК РФ («государственная измена» и «шпионаж»).