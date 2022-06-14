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Суд арестовал россиянку по подозрению в государственной измене

Ведомости

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянку — некую Екатерину Завалишину, подозреваемую в государственной измене, передают «РИА Новости» со ссылкой на сообщение суда. 

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Завалишиной Екатерины Сергеевны меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде 

Арестованной вменяется статья 275 УК РФ («государственная измена»). Дело маркировано грифом «секретно», подробности не оглашаются.

Ранее сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 000 руб. или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

6 мая сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы отправил в СИЗО подозреваемого в госизмене россиянина Виталия Кривошлыка. Он подозревается в передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну.

31 марта сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины гражданина РФ. Он подозревается в причастности к преступлениям, предусмотренным ст. 275 и 276 УК РФ («государственная измена» и «шпионаж»).

Ранее по теме: Тайное сотрудничество с зарубежными организациями будет уголовно наказуемым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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