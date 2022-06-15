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В Минобрнауки заявили о невозможности отказа от бакалавриата и магистратуры

Ведомости

Россия сейчас не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры, потому что несколько миллионов россиян получили дипломы бакалавров и их нельзя лишать возможности продолжать образование, заявил замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко.

«Полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры мы сегодня не можем по ряду причин. Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра, и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить», — заявил Кучеренко (цитата по «РИА Новости»).

24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему образования, чтобы отказаться от Болонской (единый стандарт высшего образования, состоящий из бакалавриата и магистратуры). 6 июня замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса — Болонская группа объявила о таком решении 11 апреля. Однако в России останутся все формы высшего образования, которые существуют сейчас, в том числе многоуровневая Болонская система и пятилетний специалитет.

Ранее по теме: Бакалавриат и магистратура в России останутся

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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