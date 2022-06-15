В Минобрнауки заявили о невозможности отказа от бакалавриата и магистратуры

24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему образования, чтобы отказаться от Болонской (единый стандарт высшего образования, состоящий из бакалавриата и магистратуры). 6 июня замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса — Болонская группа объявила о таком решении 11 апреля. Однако в России останутся все формы высшего образования, которые существуют сейчас, в том числе многоуровневая Болонская система и пятилетний специалитет.