В Минобрнауки заявили о невозможности отказа от бакалавриата и магистратуры
Россия сейчас не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры, потому что несколько миллионов россиян получили дипломы бакалавров и их нельзя лишать возможности продолжать образование, заявил замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко.
«Полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры мы сегодня не можем по ряду причин. Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра, и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить», — заявил Кучеренко (цитата по «РИА Новости»).
24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему образования, чтобы отказаться от Болонской (единый стандарт высшего образования, состоящий из бакалавриата и магистратуры). 6 июня замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса — Болонская группа объявила о таком решении 11 апреля. Однако в России останутся все формы высшего образования, которые существуют сейчас, в том числе многоуровневая Болонская система и пятилетний специалитет.