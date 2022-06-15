Отставной генерал-майор СВР найден мертвым в своей квартире в Москве

В апреле стало известно о смерти экс-директора СВР Вячеслава Трубникова, он умер в 77 лет. После ухода с поста главы СВР он занял должность первого заместителя министра иностранных дел РФ и специального представителя президента РФ в странах СНГ. В период с 2004 по 2009 г. он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Индии.