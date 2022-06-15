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Отставной генерал-майор СВР найден мертвым в своей квартире в Москве

Ведомости

Генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) в отставке Лев Соцков покончил с собой на юго-западе Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

«Тело 90-летнего Льва Соцкова обнаружено в квартире на улице Новаторов. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», — пояснил собеседник агентства. Соцков оставил предсмертную записку.

Генерал-майор СВР Лев Соцков окончил МГИМО. С 1959 г. более 40 лет проработал в зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки. Он также написал несколько документальных книг и сборников исторических документов. В 2006 г. стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за книгу «Операция Тарантелла».

В апреле стало известно о смерти экс-директора СВР Вячеслава Трубникова, он умер в 77 лет. После ухода с поста главы СВР он занял должность первого заместителя министра иностранных дел РФ и специального представителя президента РФ в странах СНГ. В период с 2004 по 2009 г. он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Индии.

Ранее по теме: Умер бывший глава СВР Вячеслав Трубников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных