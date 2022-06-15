Отставной генерал-майор СВР найден мертвым в своей квартире в Москве
Генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) в отставке Лев Соцков покончил с собой на юго-западе Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Тело 90-летнего Льва Соцкова обнаружено в квартире на улице Новаторов. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», — пояснил собеседник агентства. Соцков оставил предсмертную записку.
Генерал-майор СВР Лев Соцков окончил МГИМО. С 1959 г. более 40 лет проработал в зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки. Он также написал несколько документальных книг и сборников исторических документов. В 2006 г. стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за книгу «Операция Тарантелла».
В апреле стало известно о смерти экс-директора СВР Вячеслава Трубникова, он умер в 77 лет. После ухода с поста главы СВР он занял должность первого заместителя министра иностранных дел РФ и специального представителя президента РФ в странах СНГ. В период с 2004 по 2009 г. он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Индии.