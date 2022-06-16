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Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны до 24 июня

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Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России, передает пресс-служба ведомства. Он будет действовать до 24 июня. Режим временного ограничения полетов продлен в 19-й раз. Впервые его ввели 24 февраля из-за начала специальной военной операции России на Украине.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении Росавиации.

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, отмечают авиационные власти. Остальные аэропорты страны работают штатно.

В начале мая «РИА Новости» сообщили, что авиаперевозчик S7 до 23 июня приостановил продажу билетов в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь из-за временного закрытия аэропортов на юге. Билеты на самолеты из Москвы в Воронеж, Белгород, Брянск и Липецк в системе бронирования компании отменены до конца сентября.

7 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в ряд аэропортов юга России с 1 июля до 30 сентября. В конце апреля авиаперевозчик отменил рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября. Компания ранее уже отменяла все рейсы в Казахстан до конца марта. В пресс-службе тогда поясняли, что это решение было связано с «оптимизацией расписания».

Ранее по теме: «Уральские авиалинии» продлили отмену рейсов в аэропорты юга России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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