Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны до 24 июня
Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России, передает пресс-служба ведомства. Он будет действовать до 24 июня. Режим временного ограничения полетов продлен в 19-й раз. Впервые его ввели 24 февраля из-за начала специальной военной операции России на Украине.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении Росавиации.
Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, отмечают авиационные власти. Остальные аэропорты страны работают штатно.
В начале мая «РИА Новости» сообщили, что авиаперевозчик S7 до 23 июня приостановил продажу билетов в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь из-за временного закрытия аэропортов на юге. Билеты на самолеты из Москвы в Воронеж, Белгород, Брянск и Липецк в системе бронирования компании отменены до конца сентября.
7 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в ряд аэропортов юга России с 1 июля до 30 сентября. В конце апреля авиаперевозчик отменил рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября. Компания ранее уже отменяла все рейсы в Казахстан до конца марта. В пресс-службе тогда поясняли, что это решение было связано с «оптимизацией расписания».