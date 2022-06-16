ВОЗ: 33% населения мира еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19
Треть населения мира еще не получила ни одной дозы вакцины от коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия ведется на сайте ПМЭФ.
«Сегодня, спустя 1,5 года после начала вакцинации от COVID-19, 33% населения мира еще не получили ни одной дозы вакцины», — отметил Клюге. По его информации, российской двухкомпонентной вакциной от коронавируса «Спутник V» воспользовались более 500 млн человек во всем мире и свыше 90 млн человек в России.
«Появление вакцины "Спутник V", зарегистрированной для использования в более чем 70 странах, свидетельствует не только об обширном опыте России в разработке вакцин, но также о возможности привлечения российской науки и производства в процесс противодействия пандемии», — заключил Клюге. Ранее аналогичные данные привел министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он назвал этот результат «колоссальным успехом».
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 г. и стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность против уханьского штамма коронавируса составила 91%, против штамма «дельта» — 70,5%, а против тяжелых случаев COVID-19 — более 88%, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. РФПИ ранее сообщал, что «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран, в которых проживает половина населения мира.
Также в России разработали вакцины «Спутник лайт» (первый компонент «Спутника V»), две назальных вакцины «Спутник V», препарат «Спутник М» для вакцинации детей от 12 до 17 лет, а также вакцины для детей более младшего возраста.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по коронавирусу с начала пандемии, число подтвержденных случаев заражения в мире превысило 537 млн, а число летальных исходов из-за инфекции — 6,3 млн. Отметка в 500 млн заразившихся была пройдена 14 апреля, 400 млн — 10 февраля, 300 млн — 8 января, 200 млн — 5 августа прошлого года.