ВОЗ: 33% населения мира еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19

«Сегодня, спустя 1,5 года после начала вакцинации от COVID-19, 33% населения мира еще не получили ни одной дозы вакцины», — отметил Клюге. По его информации, российской двухкомпонентной вакциной от коронавируса «Спутник V» воспользовались более 500 млн человек во всем мире и свыше 90 млн человек в России.