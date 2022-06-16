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Попова сообщила о первом в России случае «омикрона» ВА.5

Ведомости

Вариант «омикрона» ВА.5 впервые выявили в России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта "омикрон" на территории РФ - это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», — рассказала Попова на полях ПМЭФ.

По ее словам, идет подготовка к тому, что эти варианты коронавируса могут распространиться чуть более интенсивно, но «накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься».

12 апреля в Бельгии был выявлен новый подвид штамма «омикрон» — BA.4, передает газета Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета Марка ван Ранста и Пита Маеса. Тогда сообщалось, что вариант BA.4, а также BA.5 уже обнаружили в странах Южной Африки, Германии, Дании и Великобритании.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 несколько легче передаются от человека к человеку, чем более ранние варианты коронавируса. По его словам, новые варианты «омикрона» не распространяются широко из-за «хорошей иммунной прослойки» населения России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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