Попова сообщила о первом в России случае «омикрона» ВА.5
Вариант «омикрона» ВА.5 впервые выявили в России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта "омикрон" на территории РФ - это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», — рассказала Попова на полях ПМЭФ.
По ее словам, идет подготовка к тому, что эти варианты коронавируса могут распространиться чуть более интенсивно, но «накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься».
12 апреля в Бельгии был выявлен новый подвид штамма «омикрон» — BA.4, передает газета Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета Марка ван Ранста и Пита Маеса. Тогда сообщалось, что вариант BA.4, а также BA.5 уже обнаружили в странах Южной Африки, Германии, Дании и Великобритании.
Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 несколько легче передаются от человека к человеку, чем более ранние варианты коронавируса. По его словам, новые варианты «омикрона» не распространяются широко из-за «хорошей иммунной прослойки» населения России.