Попова сообщила о первом в России случае «омикрона» ВА.5

«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта "омикрон" на территории РФ - это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», — рассказала Попова на полях ПМЭФ.