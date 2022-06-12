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Роспотребнадзор сообщил о первых случаях омикрон-штамма ВА.4 в России

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Вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4 впервые выявлен в России, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, у большей части заболевших выявлены вариант BA.2 и его субварианты — они составляют порядка 95% от всех новых случаев заражения. Новые варианты COVID-19 не распространяются широко из-за «хорошей иммунной прослойки», которая сформировалась благодаря вакцинации, перенесенным случаям коронавируса и противоэпидемическим мерам, добавил Хафизов.

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Омикрон-штаммы BA.4 и BA.5, по его словам, несколько легче передаются от человека к человеку, чем ранние формы этого коронавируса.

Вариант коронавируса «омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября прошлого года. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.

12 апреля в Бельгии был выявлен новый подвид штамма «омикрон» - BA.4, передает газета Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета Марка ван Ранста и Пита Маеса. Тогда сообщалось, что вариант BA.4, а также BA.5 уже обнаружили в странах Южной Африки, Германии, Дании и Великобритании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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