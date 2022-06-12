Роспотребнадзор сообщил о первых случаях омикрон-штамма ВА.4 в России
Вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4 впервые выявлен в России, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, у большей части заболевших выявлены вариант BA.2 и его субварианты — они составляют порядка 95% от всех новых случаев заражения. Новые варианты COVID-19 не распространяются широко из-за «хорошей иммунной прослойки», которая сформировалась благодаря вакцинации, перенесенным случаям коронавируса и противоэпидемическим мерам, добавил Хафизов.
Омикрон-штаммы BA.4 и BA.5, по его словам, несколько легче передаются от человека к человеку, чем ранние формы этого коронавируса.
Вариант коронавируса «омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября прошлого года. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.
12 апреля в Бельгии был выявлен новый подвид штамма «омикрон» - BA.4, передает газета Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета Марка ван Ранста и Пита Маеса. Тогда сообщалось, что вариант BA.4, а также BA.5 уже обнаружили в странах Южной Африки, Германии, Дании и Великобритании.