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В МВД опровергли необходимость высылки части граждан ДНР, ЛНР и Украины

Ведомости

Министерство внутренних дел опровергло информацию о том, что гражданам ДНР, ЛНР и Украины, у которых нет разрешительных документов на нахождение в России, нужно будет покинуть страну до 17 августа. 

Ранее сегодня МВД сообщило, что 20 мая правительство отменило ограничения на транспортное сообщение с несколькими странами, в том числе с ДНР, ЛНР и Украиной. Согласно указу президента России Владимира Путина, после отмены ограничений граждане этих стран могут находиться в России без разрешительных документов 90 суток, то есть до 17 августа. Затем им придется уехать из страны. 

«Разъясняем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 г. оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов», — пояснили в министерстве. К таким людям не будут применять административные меры, добавили в пресс-центре.

В МВД рассказали, что гражданам ДНР, ЛНР и Украины нужно обратиться в территориальные органы МВД, чтобы продлить статус беженца, оформить иные разрешительные документы для жизни в России или получения гражданства РФ. Это можно сделать, даже если у человека нет документов, удостоверяющих личность, или у документов истек срок действия, отметили в пресс-центре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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