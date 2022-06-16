В МВД опровергли необходимость высылки части граждан ДНР, ЛНР и Украины

Ранее сегодня МВД сообщило, что 20 мая правительство отменило ограничения на транспортное сообщение с несколькими странами, в том числе с ДНР, ЛНР и Украиной. Согласно указу президента России Владимира Путина, после отмены ограничений граждане этих стран могут находиться в России без разрешительных документов 90 суток, то есть до 17 августа. Затем им придется уехать из страны.