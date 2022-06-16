В МВД опровергли необходимость высылки части граждан ДНР, ЛНР и Украины
Министерство внутренних дел опровергло информацию о том, что гражданам ДНР, ЛНР и Украины, у которых нет разрешительных документов на нахождение в России, нужно будет покинуть страну до 17 августа.
Ранее сегодня МВД сообщило, что 20 мая правительство отменило ограничения на транспортное сообщение с несколькими странами, в том числе с ДНР, ЛНР и Украиной. Согласно указу президента России Владимира Путина, после отмены ограничений граждане этих стран могут находиться в России без разрешительных документов 90 суток, то есть до 17 августа. Затем им придется уехать из страны.
«Разъясняем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 г. оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов», — пояснили в министерстве. К таким людям не будут применять административные меры, добавили в пресс-центре.
В МВД рассказали, что гражданам ДНР, ЛНР и Украины нужно обратиться в территориальные органы МВД, чтобы продлить статус беженца, оформить иные разрешительные документы для жизни в России или получения гражданства РФ. Это можно сделать, даже если у человека нет документов, удостоверяющих личность, или у документов истек срок действия, отметили в пресс-центре.