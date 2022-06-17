«Коммерсантъ» узнал о сотнях застрявших в спецприемниках и СИЗО украинцах
Более 350 граждан Украины находятся сейчас в московских СИЗО и спецприемнике поселка Сахарово, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на членов президентского Совета по правам человека (СПЧ) и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы. Многие из них должны быть депортированы на родину, но «застряли» в России из-за разрыва дипломатических отношений между государствами.
По словам члена СПЧ и ОНК Москвы Евы Меркачевой, в столичных следственных изоляторах содержатся по меньшей мере 245 граждан Украины. Из них около 60 человек задержаны по запросу украинской стороны — это люди, которых разыскивают на родине за совершение преступлений, в том числе тяжких, отметила она. Другие арестанты — более 180 человек — обвиняются в совершении преступлений на территории России.
Меркачева пояснила, что ранее между Россией и Украиной действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину, но с началом специальной военной операции оно было приостановлено. В спецприемнике поселка Сахарово ожидают депортации еще 113 граждан Украины.
Член ОНК Москвы Георгий Иванов подчеркнул, что если спецоперация затянется и действие соглашений между странами не возобновится, граждане Украины рискуют провести в России два года, потом их обязаны выпустить. При этом Иванов не исключил, что на выходе из спецприемника их могут снова задержать и «организовать то же самое еще на два года».