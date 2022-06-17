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«Коммерсантъ» узнал о сотнях застрявших в спецприемниках и СИЗО украинцах

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Более 350 граждан Украины находятся сейчас в московских СИЗО и спецприемнике поселка Сахарово, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на членов президентского Совета по правам человека (СПЧ) и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы. Многие из них должны быть депортированы на родину, но «застряли» в России из-за разрыва дипломатических отношений между государствами.

По словам члена СПЧ и ОНК Москвы Евы Меркачевой, в столичных следственных изоляторах содержатся по меньшей мере 245 граждан Украины. Из них около 60 человек задержаны по запросу украинской стороны — это люди, которых разыскивают на родине за совершение преступлений, в том числе тяжких, отметила она. Другие арестанты — более 180 человек — обвиняются в совершении преступлений на территории России.

Меркачева пояснила, что ранее между Россией и Украиной действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину, но с началом специальной военной операции оно было приостановлено. В спецприемнике поселка Сахарово ожидают депортации еще 113 граждан Украины.

Член ОНК Москвы Георгий Иванов подчеркнул, что если спецоперация затянется и действие соглашений между странами не возобновится, граждане Украины рискуют провести в России два года, потом их обязаны выпустить. При этом Иванов не исключил, что на выходе из спецприемника их могут снова задержать и «организовать то же самое еще на два года».

Ранее по теме: В МВД опровергли необходимость высылки части граждан ДНР, ЛНР и Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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