«Коммерсантъ» узнал о сотнях застрявших в спецприемниках и СИЗО украинцах

Член ОНК Москвы Георгий Иванов подчеркнул, что если спецоперация затянется и действие соглашений между странами не возобновится, граждане Украины рискуют провести в России два года, потом их обязаны выпустить. При этом Иванов не исключил, что на выходе из спецприемника их могут снова задержать и «организовать то же самое еще на два года».