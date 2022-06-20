Попова: рекомендации по срокам ревакцинации от коронавируса не изменятся
«Нет, менять интервалы не планируется. Сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо будет делать обязательно перед наступлением зимы. Это рекомендация для всех», — рассказала Попова. Пока сохраняется рекомендация делать повторную прививку раз в шесть месяцев, напомнила она.
В России зарегистрировано несколько вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», и т. д. Ранее Минздрав рекомендовал делать повторную прививку «Спутником лайт». Также в России разработали два варианта назальной вакцины от коронавируса на основе «Спутника V».
16 июня Попова сообщила, что в России впервые выявили вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.5, а также ВА.4. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов пояснил, что варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 легче передаются от человека к человеку, чем более ранние варианты коронавируса.