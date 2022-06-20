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Попова: рекомендации по срокам ревакцинации от коронавируса не изменятся

Ведомости

Власти не планируют менять рекомендации по ревакцинации от коронавируса: повторную прививку нужно делать раз в полгода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости» на полях ПМЭФ.

«Нет, менять интервалы не планируется. Сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо будет делать обязательно перед наступлением зимы. Это рекомендация для всех», — рассказала Попова. Пока сохраняется рекомендация делать повторную прививку раз в шесть месяцев, напомнила она.

В России зарегистрировано несколько вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», и т. д. Ранее Минздрав рекомендовал делать повторную прививку «Спутником лайт». Также в России разработали два варианта назальной вакцины от коронавируса на основе «Спутника V».

16 июня Попова сообщила, что в России впервые выявили вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.5, а также ВА.4. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов пояснил, что варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 легче передаются от человека к человеку, чем более ранние варианты коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных