Попова: рекомендации по срокам ревакцинации от коронавируса не изменятся

«Нет, менять интервалы не планируется. Сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо будет делать обязательно перед наступлением зимы. Это рекомендация для всех», — рассказала Попова. Пока сохраняется рекомендация делать повторную прививку раз в шесть месяцев, напомнила она.