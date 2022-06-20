ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Забайкальском крае

По данным силовиков, после теракта задержанный планировал уехать в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях в составе террористических группировок. В его доме изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 г в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, много боеприпасов и запрещенную религиозную литературу.