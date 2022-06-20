ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Забайкальском крае
Сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», который готовил теракт в Забайкальском крае, сообщил Центр общественных связей ведомства. По данным ведомства, преступления планировались «в отношении сотрудников правоохранительных органов», пишет ТАСС.
По данным силовиков, после теракта задержанный планировал уехать в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях в составе террористических группировок. В его доме изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 г в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, много боеприпасов и запрещенную религиозную литературу.
В ФСБ отметили, что задержанный раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. В отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном приобретении взрывчатки и взрывных устройств и незаконной переделке огнестрельного оружия.
17 июня Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров запрещенной в России террористической организации. Осужденный координировал подготовку терактов в российских городах, в том числе создал через мессенджер террористическое сообщество в Москве для совершения терактов у зданий ФСБ России, администрации президента и Минобороны. По данным ФСБ, террористы планировали въехать в толпу людей у этих зданий.