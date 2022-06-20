Экс-начальника радиотехнических войск ВКС приговорили к пяти годам колонии
Московский гарнизонный военный суд приговорил начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерала-майора Андрея Кобана к пяти годам колонии строгого режима по делу о взятке, сообщил «Интерфакс».
Кобан лишен звания генерал-майора запаса, и ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет. Имущество подсудимого в размере взятки – 11,9 млн руб. – было конфисковано, при этом суд не стал назначать ему штраф в качестве дополнительного наказания.
По версии следствия, Кобан получил в качестве взятки почти 12 млн руб. от генерального директора «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» (ННИИРТ) при исполнении центром гособоронзаказа в рамках опытно-конструкторской разработки (ОКР) «Мерцание». Взятку бывший начальник получил в 2018-2021 гг. в виде денег и имущества. Он был задержан в ноябре 2021 г.
Издание уточняет, что подсудимый признал вину и подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, поэтому дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств. Кобан был заключен под стражу в зале суда, во время следствия военный находился под домашним арестом.