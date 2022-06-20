Экс-начальника радиотехнических войск ВКС приговорили к пяти годам колонии

Кобан лишен звания генерал-майора запаса, и ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет. Имущество подсудимого в размере взятки – 11,9 млн руб. – было конфисковано, при этом суд не стал назначать ему штраф в качестве дополнительного наказания.