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Экс-начальника радиотехнических войск ВКС приговорили к пяти годам колонии

Ведомости

Московский гарнизонный военный суд приговорил начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерала-майора Андрея Кобана к пяти годам колонии строгого режима по делу о взятке, сообщил «Интерфакс».

Кобан лишен звания генерал-майора запаса, и ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет. Имущество подсудимого в размере взятки – 11,9 млн руб. – было конфисковано, при этом суд не стал назначать ему штраф в качестве дополнительного наказания.

По версии следствия, Кобан получил в качестве взятки почти 12 млн руб. от генерального директора «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» (ННИИРТ) при исполнении центром гособоронзаказа в рамках опытно-конструкторской разработки (ОКР) «Мерцание». Взятку бывший начальник получил в 2018-2021 гг. в виде денег и имущества. Он был задержан в ноябре 2021 г.

Издание уточняет, что подсудимый признал вину и подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, поэтому дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств. Кобан был заключен под стражу в зале суда, во время следствия военный находился под домашним арестом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных