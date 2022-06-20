Мишустин утвердил двойные оклады отправляющимся работать в Донбасс сотрудникам

Ранее, 15 июня, Минстрой России заявил, что российским строителям, которые будут принимать участие в восстановлении территорий ДНР и ЛНР, будет выплачиваться повышенная зарплата. Кроме того, в ведомстве тогда рассказали, что также подписан указ президента России о социальных гарантиях командированных сотрудников для восстановления Донбасса.