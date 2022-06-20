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Мишустин утвердил двойные оклады отправляющимся работать в Донбасс сотрудникам

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила, согласно которым государственные и иные организации должны будут выплачивать сотрудникам зарплату в двойном размере во время их командировок в Донбасс (признанные Москвой ДНР и ЛНР) и «иные территории, нуждающиеся в восстановлении». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из постановления, чиновники, командированные на эти территории работники федеральных органов власти и подведомственных организаций, а также работники других организаций, принимающие непосредственное участие в обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры данных территорий, будут получать выплаты в особом порядке.

Их суточные выплаты в рублях будут проходить по двойным окладам. Также работодатель должен взять на себя все расходы по пребыванию соответствующих категорий работников в Донбассе и других территориях.

Ранее, 15 июня, Минстрой России заявил, что российским строителям, которые будут принимать участие в восстановлении территорий ДНР и ЛНР, будет выплачиваться повышенная зарплата. Кроме того, в ведомстве тогда рассказали, что также подписан указ президента России о социальных гарантиях командированных сотрудников для восстановления Донбасса.

Ранее по теме: Росмолодежь начала собирать заявки от желающих восстановить Донбасс

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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