Мишустин утвердил двойные оклады отправляющимся работать в Донбасс сотрудникам
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила, согласно которым государственные и иные организации должны будут выплачивать сотрудникам зарплату в двойном размере во время их командировок в Донбасс (признанные Москвой ДНР и ЛНР) и «иные территории, нуждающиеся в восстановлении». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как следует из постановления, чиновники, командированные на эти территории работники федеральных органов власти и подведомственных организаций, а также работники других организаций, принимающие непосредственное участие в обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры данных территорий, будут получать выплаты в особом порядке.
Их суточные выплаты в рублях будут проходить по двойным окладам. Также работодатель должен взять на себя все расходы по пребыванию соответствующих категорий работников в Донбассе и других территориях.
Ранее, 15 июня, Минстрой России заявил, что российским строителям, которые будут принимать участие в восстановлении территорий ДНР и ЛНР, будет выплачиваться повышенная зарплата. Кроме того, в ведомстве тогда рассказали, что также подписан указ президента России о социальных гарантиях командированных сотрудников для восстановления Донбасса.