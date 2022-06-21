Газета
Общество

Никита Мазепин подал в суд на команду «Формулы-1»

Ведомости

Бывший пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин подал на нее в суд из-за задолженности по зарплате за 2022 г. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Спорт». Мазепина уволили за несколько недель до старта сезона.

«При расторжении контракта у Haas была задолженность по зарплате передо мной за 2022 г. И они до сих пор не выплатили ее», — отметил Мазепин.

После начала спецоперации России на Украине Haas разорвала контракт с Мазепиным, а также спонсорский контракт с «Уралкалием», подконтрольным «Уралхиму», гендиректор и акционер которого — Дмитрий Мазепин, отец гонщика. Мазепин-младший пояснил, что у команды было два независимых контракта с ним и с «Уралкалием». Разрыв соглашения с титульным спонсором не мог напрямую повлиять на будущее гонщика в команде, добавил он. Мазепин подчеркнул, что свои деньги он не увидел, поэтому обращается в суд.

Он рассказал, что руководство «Формулы-1» выплатило деньги «Росгонкам» за отмененный Гран-при России и этим задало «пример этикета». «К сожалению, не все этим руководствуются», — подчеркнул он.

5 марта Haas расторгла контракт с Мазепиным и разорвала соглашение с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий». 9 марта компания заявила, что хочет потребовать от команды возмещения расходов и понесенных убытков из-за расторжения спонсорского договора. В апреле издание Motorsport сообщило, что Haas отказалась возвращать «Уралкалию» 12 млн евро, а также отказалась отдавать один из автомобилей «Формулы-1» Никиты Мазепина, пока не получит выплату в 8 млн евро, и выплачивать ему зарплату за отработанное время.

23-летний Мазепин подписал многолетний контракт с Haas в декабре 2020 г. и стал четвертым российским гонщиком в истории «Формулы-1». До этого россиянин выступал в команде Hitech GP в «Формуле-2». За свой единственный сезон в «Формуле-1» Мазепин не заработал ни одного очка, совершил пять сходов за 22 гонки и один Гран-при пропустил из-за положительного теста на коронавирус. В чемпионате мира 2021 г. он занял последнее место, а лучший персональный результат Мазепин показал на этапе в Азербайджане, где он финишировал 14-м.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных