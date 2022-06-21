Никита Мазепин подал в суд на команду «Формулы-1»
Бывший пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин подал на нее в суд из-за задолженности по зарплате за 2022 г. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Спорт». Мазепина уволили за несколько недель до старта сезона.
«При расторжении контракта у Haas была задолженность по зарплате передо мной за 2022 г. И они до сих пор не выплатили ее», — отметил Мазепин.
После начала спецоперации России на Украине Haas разорвала контракт с Мазепиным, а также спонсорский контракт с «Уралкалием», подконтрольным «Уралхиму», гендиректор и акционер которого — Дмитрий Мазепин, отец гонщика. Мазепин-младший пояснил, что у команды было два независимых контракта с ним и с «Уралкалием». Разрыв соглашения с титульным спонсором не мог напрямую повлиять на будущее гонщика в команде, добавил он. Мазепин подчеркнул, что свои деньги он не увидел, поэтому обращается в суд.
Он рассказал, что руководство «Формулы-1» выплатило деньги «Росгонкам» за отмененный Гран-при России и этим задало «пример этикета». «К сожалению, не все этим руководствуются», — подчеркнул он.
5 марта Haas расторгла контракт с Мазепиным и разорвала соглашение с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий». 9 марта компания заявила, что хочет потребовать от команды возмещения расходов и понесенных убытков из-за расторжения спонсорского договора. В апреле издание Motorsport сообщило, что Haas отказалась возвращать «Уралкалию» 12 млн евро, а также отказалась отдавать один из автомобилей «Формулы-1» Никиты Мазепина, пока не получит выплату в 8 млн евро, и выплачивать ему зарплату за отработанное время.
23-летний Мазепин подписал многолетний контракт с Haas в декабре 2020 г. и стал четвертым российским гонщиком в истории «Формулы-1». До этого россиянин выступал в команде Hitech GP в «Формуле-2». За свой единственный сезон в «Формуле-1» Мазепин не заработал ни одного очка, совершил пять сходов за 22 гонки и один Гран-при пропустил из-за положительного теста на коронавирус. В чемпионате мира 2021 г. он занял последнее место, а лучший персональный результат Мазепин показал на этапе в Азербайджане, где он финишировал 14-м.